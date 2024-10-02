mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 06:54

Published 2 октября, 06:54

Modified 2 октября, 08:14

Updated 2 октября, 08:14

Ревнивый водитель побил машины в Стерлитамаке

Дворовый Халк пробудился из-за измены

2 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI

Ревнивый водитель побил машины в Стерлитамаке

Горячие чувства сразу к двум пассиям довели мужчину до вандализма, сообщает в среду, 2 октября, УМВД по Стерлитамаку.

В сентябре местные жители стали свидетелями неординарной ситуации: мужчина, охваченный гневом, начал портить чужие автомобили. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции быстро отреагировали на поступившие сообщения, однако правонарушитель успел скрыться. В процессе его бегства он оставил за собой важный след — водительское удостоверение, что в конечном итоге помогло установить его личность. Более того позже мужчина пришёл в ГАИ и сам рассказал свою историю.

Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке
Узнать подробнее

Как выяснилось, 47-летний местный житель был не просто случайным дебоширом. Он состоял в отношениях с двумя девушками, работающими в одном и том же салоне красоты. Узнав о том, что у его возлюбленных есть другие поклонники, мужчина не смог сдержать свои эмоции. В порыве ревности он сначала разбил стекла в салоне красоты, а затем на своем автомобиле протаранил машину одной из обидчиц, при этом задел еще несколько автомобилей на парковке.

Кульминацией его «развлечений» стало то, что он запрыгнул на крышу автомобиля своей бывшей возлюбленной, демонстрируя всем вокруг свою ярость и отчаяние. Несмотря на масштаб разрушений и испорченное имущество, правонарушитель не испытывал раскаяния. Он заявил, что готов компенсировать материальный ущерб пострадавшим.

Казань поставили на уши из-за уфимца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе завыли сиреныЭлвин Грей рассказал о личной трагедииЛегендарный полковник скончался в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Вандализм#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Автомобили#Белебей#Мелеуз#ГАИ#Инциденты#Ревность#Салон красоты#УМВД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика