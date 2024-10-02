Дворовый Халк пробудился из-за измены

Posted 2 октября, 06:54
Published 2 октября, 06:54
Modified 2 октября, 08:14
Updated 2 октября, 08:14
В сентябре местные жители стали свидетелями неординарной ситуации: мужчина, охваченный гневом, начал портить чужие автомобили. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции быстро отреагировали на поступившие сообщения, однако правонарушитель успел скрыться. В процессе его бегства он оставил за собой важный след — водительское удостоверение, что в конечном итоге помогло установить его личность. Более того позже мужчина пришёл в ГАИ и сам рассказал свою историю.
Как выяснилось, 47-летний местный житель был не просто случайным дебоширом. Он состоял в отношениях с двумя девушками, работающими в одном и том же салоне красоты. Узнав о том, что у его возлюбленных есть другие поклонники, мужчина не смог сдержать свои эмоции. В порыве ревности он сначала разбил стекла в салоне красоты, а затем на своем автомобиле протаранил машину одной из обидчиц, при этом задел еще несколько автомобилей на парковке.
Кульминацией его «развлечений» стало то, что он запрыгнул на крышу автомобиля своей бывшей возлюбленной, демонстрируя всем вокруг свою ярость и отчаяние. Несмотря на масштаб разрушений и испорченное имущество, правонарушитель не испытывал раскаяния. Он заявил, что готов компенсировать материальный ущерб пострадавшим.
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