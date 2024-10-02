Дворовый Халк пробудился из-за измены

Как выяснилось, 47-летний местный житель был не просто случайным дебоширом. Он состоял в отношениях с двумя девушками, работающими в одном и том же салоне красоты. Узнав о том, что у его возлюбленных есть другие поклонники, мужчина не смог сдержать свои эмоции. В порыве ревности он сначала разбил стекла в салоне красоты, а затем на своем автомобиле протаранил машину одной из обидчиц, при этом задел еще несколько автомобилей на парковке.