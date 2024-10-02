Дарим шанс на выигрыш квартиры! Метромагия от ГК «Жилой Квартал»

Posted 2 октября, 13:46
Published 2 октября, 13:46
Modified 2 октября, 13:48
Updated 2 октября, 13:48
С 1 января по 31 декабря 2024 года каждый покупатель жилья от застройщика получает шанс выиграть квартиру[1]!
— Победитель акции «Счастливая квартира» станет владельцем однокомнатной квартиры площадью 36,5 кв. м в уютном жилом комплексе «Михайловка Green Place», стоимость которой на данный момент превышает 4 700 000 рублей. Это открывает многочисленные варианты для использования выигрыша: можно подарить эту недвижимость детям, а пока они растут сдавать её, получая стабильный арендный доход, либо продать квартиру, чтобы частично или полностью погасить ипотеку, или потратить деньги на своё усмотрение. Это действительно привлекательное и уникальное для Уфы предложение, — отмечает пресс-служба ГК «Жилой Квартал».
Помимо квартиры, предусмотрены и другие призы: два сертификата по 150 000 рублей на бытовую технику и два сертификата по 100 000 рублей на отделочные материалы. В розыгрыше могут участвовать все покупатели независимо от площади и проекта приобретённой недвижимости. Выбор действительно большой!
Стоит подчеркнуть, что вне зависимости от того, какой проект ГК «Жилой Квартал» вы выберете, вы получите возможность реализовать свои мечты. Если вам ближе атмосфера мегаполиса, можно рассмотреть покупку квартиры в комфорт-классе ЖК «Сапфир». Для тех, кто предпочитает загородный стиль жизни, отличным вариантом станут квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». Кроме того, вы можете выбрать просторный загородный дом для всей семьи в уникальном коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цефей», романтичном «Миллаверде», или в популярных ЖК «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк».
Узнать больше о том как выиграть квартиру[2] и о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
[1] Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей. Сроки проведения мероприятия с 1 января по 31 декабря 2024 г. Подробные условия участия на сайте gkufa.ru и в офисах продаж ГК «Жилой Квартал».
[2] Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей. Сроки проведения мероприятия с 1 января по 31 декабря 2024 г. Подробные условия участия на сайте gkufa.ru и в офисах продаж ГК «Жилой Квартал».
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