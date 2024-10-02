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Posted 2 октября, 08:28

Published 2 октября, 08:28

Modified 2 октября, 09:02

Updated 2 октября, 09:02

Чипирование вводят в Башкирии

Чипирование вводят в Башкирии

2 октября 2024, 08:28
Фото: mkset.ru
В регионе готовятся к важным изменениям в законодательстве, сообщает в среду, 2 октября, пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Республики.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая разработали законопроект, который вводит обязательную идентификацию и регистрацию собак. По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, в первые два года чипирование будет бесплатным для всех желающих. Это решение поддерживается бюджетом Республики: на 2024 год запланировано выделение около 29 миллионов рублей, а в 2026 году — 28 миллионов. В дальнейшем владельцы будут обязаны оплачивать услуги по идентификации своих питомцев.

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Чипирование животных позволит хранить уникальный номер, который при считывании с помощью специального сканера предоставит всю необходимую информацию о собаке и её владельце. Это, по мнению депутатов, станет первым шагом к решению проблемы безнадзорных животных.

— Мы долго искали способы справиться с численностью бродячих собак, и теперь, с расширением полномочий регионов, у нас есть возможность действовать, — отметил Толкачев.

Чипированная собака не сможет быть просто выброшена на улицу, а потерянное животное будет легче вернуть домой. Для реализации закона уже разработано специальное программное обеспечение, прошедшее успешную апробацию в нескольких муниципалитетах. Программа включает модули геолокации, учета бездомных животных и аналитики. К принятию закона, программа будет готова к запуску.

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