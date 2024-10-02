Чипирование вводят в Башкирии

Депутаты Государственного Собрания — Курултая разработали законопроект, который вводит обязательную идентификацию и регистрацию собак. По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, в первые два года чипирование будет бесплатным для всех желающих. Это решение поддерживается бюджетом Республики: на 2024 год запланировано выделение около 29 миллионов рублей, а в 2026 году — 28 миллионов. В дальнейшем владельцы будут обязаны оплачивать услуги по идентификации своих питомцев.