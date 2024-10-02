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Posted 2 октября, 17:23

Published 2 октября, 17:23

Modified 2 октября, 18:26

Updated 2 октября, 18:26

Чиновникопад обострился в Башкирии

Чиновникопад обострился в Башкирии

2 октября 2024, 17:23
Фото: Газиз Манапов / Vk
Глава Бурзянского района Башкортостана Газиз Манапов после четырёх лет работы сложил полномочия — об этом чиновник написал на своих личных ресурсах.

Напомним, руководить муниципалитетом Манапов начал ещё в 2020 году. Ранее он работал заместителем тогдашнего главы района. Со своей должности чиновник уходит по причине истечения контракта. В отличие от ряда своих коллег — осенью 2024 года по тем же причинам пришлось сложить полномочия множеству чиновников — продлевать Манапов договор не собирается.

В своем прощальном посте глава района выразил благодарность жителям муниципалитета и выразил надежду, что новым главой станет «достойный человек».

Чиновникопад усилился в Башкирии
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Отметим, ранее Mkset сообщал о том, что свой пост покинул глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

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