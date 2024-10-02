Чиновникопад обострился в Башкирии

Напомним, руководить муниципалитетом Манапов начал ещё в 2020 году. Ранее он работал заместителем тогдашнего главы района. Со своей должности чиновник уходит по причине истечения контракта. В отличие от ряда своих коллег — осенью 2024 года по тем же причинам пришлось сложить полномочия множеству чиновников — продлевать Манапов договор не собирается.