6 спасительных средств от шерсти животных в период линьки

Posted 2 октября, 10:34
Published 2 октября, 10:34
Modified 2 октября, 12:41
Updated 2 октября, 12:41
В сезон линьки дом буквально утопает в шерсти. Однако, есть несколько эффективных средств, которые значительно облегчают жизнь. В этой статье будут раскрыты секреты, как сохранить дом чистым, даже когда питомцы активно линяют.
Осенняя линька начинается с похолоданием и уменьшением светового дня, когда организм животных, включая кошек и собак, готовится к зимним морозам. В этот период шерсть обновляется, чтобы подготовиться к холодам. Как результат, полы, мебель и одежда покрываются пушистыми клубками шерсти.
Уборка в период линьки становится регулярной задачей. Обычный пылесос или швабра здесь не справятся, поэтому важно подойти к вопросу комплексно. Разработан своеобразный комбо-набор средств, которые помогают эффективно бороться с шерстью.
Фурминатор и пуходерка стали незаменимыми помощниками. Пуходерка, или дешеддер, особенно эффективна для животных, которые линяют сильнее остальных. Она захватывает большое количество шерсти и оснащена удобной кнопкой для легкого удаления собранной шерсти.
— Ежедневное вычесывание в период линьки помогает значительно сократить количество шерсти в доме, — говорит эксперт по уходу за животными компании PetHonestly.
Короткошерстные животные предпочитают массажную перчатку. Изготовленная из силикона, она одновременно массирует и удаляет старую шерсть. Щетинки мягкие, и самой собаке или кошке процедура не доставляет дискомфорта.
Без робота-пылесоса в сезон линьки не обойтись. Он убирает полы регулярно, что позволяет не тратить на это время каждый день. Модель Polaris PVCRDC 6002 Wi-Fi IQ Home позволяет настроить расписание уборок и даже проводит влажную уборку.
— Робот-пылесос — это не просто техника, а настоящий спаситель в доме с линяющими животными, — отмечает специалист по бытовой технике iRobot.
Для уборки лестниц и порогов используется плоская швабра с телескопической ручкой. Сухая уборка с ее помощью проходит быстро и бесшумно, что особенно удобно, когда в доме кто-то спит. Насадки на швабру Swiffer с одноразовыми салфетками ускоряют процесс уборки и оставляют приятный запах свежести.
Использование специальных средств для ускоренной линьки помогает удалить максимальное количество отмершей шерсти в начале сезона. Шампуни и кондиционеры стимулируют линьку, что позволяет быстрее справиться с обновлением шерсти. Купание также помогает ускорить процесс.
Не забывайте про защиту сливов в ванной и раковине. Простое ситечко помогает предотвратить засоры, которые часто возникают из-за длинных волос и пыли. Вытряхивать его после каждого мытья животного значительно проще, чем бороться с засорами.
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