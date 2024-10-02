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Posted 2 октября, 10:34

Published 2 октября, 10:34

Modified 2 октября, 12:41

Updated 2 октября, 12:41

5 спасительных средств для домашнего уюта в период линьки

6 спасительных средств от шерсти животных в период линьки

2 октября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
5 спасительных средств для домашнего уюта в период линьки
С приходом осени линька у собак превращается в настоящий вызов для владельцев. Но благодаря правильному инвентарю, уборка может стать намного проще.

В сезон линьки дом буквально утопает в шерсти. Однако, есть несколько эффективных средств, которые значительно облегчают жизнь. В этой статье будут раскрыты секреты, как сохранить дом чистым, даже когда питомцы активно линяют.

Почему осень — горячий сезон линьки?

Осенняя линька начинается с похолоданием и уменьшением светового дня, когда организм животных, включая кошек и собак, готовится к зимним морозам. В этот период шерсть обновляется, чтобы подготовиться к холодам. Как результат, полы, мебель и одежда покрываются пушистыми клубками шерсти.

Как бороться с шерстью в доме?

Уборка в период линьки становится регулярной задачей. Обычный пылесос или швабра здесь не справятся, поэтому важно подойти к вопросу комплексно. Разработан своеобразный комбо-набор средств, которые помогают эффективно бороться с шерстью.

Как бороться с шерстью в доме?Как бороться с шерстью в доме?
Как бороться с шерстью в доме?. Фото: Изображение Midjourney

Фурминатор и щетка для вычесывания

Фурминатор и пуходерка стали незаменимыми помощниками. Пуходерка, или дешеддер, особенно эффективна для животных, которые линяют сильнее остальных. Она захватывает большое количество шерсти и оснащена удобной кнопкой для легкого удаления собранной шерсти.

— Ежедневное вычесывание в период линьки помогает значительно сократить количество шерсти в доме, — говорит эксперт по уходу за животными компании PetHonestly.

Массажная перчатка

Короткошерстные животные предпочитают массажную перчатку. Изготовленная из силикона, она одновременно массирует и удаляет старую шерсть. Щетинки мягкие, и самой собаке или кошке процедура не доставляет дискомфорта.

Робот-пылесос

Без робота-пылесоса в сезон линьки не обойтись. Он убирает полы регулярно, что позволяет не тратить на это время каждый день. Модель Polaris PVCRDC 6002 Wi-Fi IQ Home позволяет настроить расписание уборок и даже проводит влажную уборку.

— Робот-пылесос — это не просто техника, а настоящий спаситель в доме с линяющими животными, — отмечает специалист по бытовой технике iRobot.
Робот-пылесосРобот-пылесос
Робот-пылесос. Фото: Изображение Midjourney

Швабра-флаундер

Для уборки лестниц и порогов используется плоская швабра с телескопической ручкой. Сухая уборка с ее помощью проходит быстро и бесшумно, что особенно удобно, когда в доме кто-то спит. Насадки на швабру Swiffer с одноразовыми салфетками ускоряют процесс уборки и оставляют приятный запах свежести.

Средства для ускоренной линьки

Использование специальных средств для ускоренной линьки помогает удалить максимальное количество отмершей шерсти в начале сезона. Шампуни и кондиционеры стимулируют линьку, что позволяет быстрее справиться с обновлением шерсти. Купание также помогает ускорить процесс.

Защита от засоров

Не забывайте про защиту сливов в ванной и раковине. Простое ситечко помогает предотвратить засоры, которые часто возникают из-за длинных волос и пыли. Вытряхивать его после каждого мытья животного значительно проще, чем бороться с засорами.

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#Ольга Харина#Животные#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Шерсть#Культура чистоты#Чистота
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