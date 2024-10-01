Житель Башкирии выиграл ₽3 000 000

Инвестиции неназванного жителя Республики Башкортостан многократно окупились. Мужчина за ₽30 купил билет 1793 тиража лотереи «Большое Спортлото» и выиграл по нему аж ₽3 000 000. Таким образом, вложение окупилось в 100 000 раз. Розыгрыш по лотерее проходил поздно вечером в понедельник, 30 сентября, так что, вполне вероятно, что счастливчик из Башкирии еще не знает о выпавшей ему удаче, но он точно проснется миллионером.