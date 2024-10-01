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Posted 1 октября, 10:17

Published 1 октября, 10:17

Modified 1 октября, 10:19

Updated 1 октября, 10:19

Житель Башкирии выиграл ₽3 000 000

Житель Башкирии выиграл ₽3 000 000

1 октября 2024, 10:17
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
При этом стоимость участия в розыгрыше ему обошлась всего в ₽30, сообщает пресс-служба «Столото» во вторник, 1 октября.

Инвестиции неназванного жителя Республики Башкортостан многократно окупились. Мужчина за ₽30 купил билет 1793 тиража лотереи «Большое Спортлото» и выиграл по нему аж ₽3 000 000. Таким образом, вложение окупилось в 100 000 раз. Розыгрыш по лотерее проходил поздно вечером в понедельник, 30 сентября, так что, вполне вероятно, что счастливчик из Башкирии еще не знает о выпавшей ему удаче, но он точно проснется миллионером.

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Напомним, ранее в Башкирии искали победителя розыгрыша другой лотереи. Купленный в Башкортостане лотерейный билет выиграл ₽2 млн.

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