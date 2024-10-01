Зараженное мясо ищут в Башкирии

Posted 1 октября, 11:55
Published 1 октября, 11:55
Modified 1 октября, 12:09
Updated 1 октября, 12:09
В последние дни в Башкирии участились случаи, когда местные жители стали жертвами недобросовестных продавцов, предлагающих животных и птицу без необходимых ветеринарных документов.
Как сообщает ГБУ Ишимбайская ветстанция, такие сделки могут привести к серьезным последствиям для здоровья как людей, так и домашних животных.
— Особое внимание стоит обратить на объявления в интернете — на популярных платформах, а также в социальных сетях, — комментируют специалисты.
Продавцы, предлагающие продукцию без подтверждающих документов, могут представлять реальную угрозу. Как считают эксперты, ввоз животных из регионов с неблагополучной эпизоотической обстановкой может привести к распространению инфекционных заболеваний.
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