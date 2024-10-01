mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 11:55

Published 1 октября, 11:55

Modified 1 октября, 12:09

Updated 1 октября, 12:09

Зараженное мясо ищут в Башкирии

Зараженное мясо ищут в Башкирии

1 октября 2024, 11:55
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Специалисты предупреждают о возможном нахождении опасного мяса на прилавках башкирских магазинов, сообщает во вторник, 1 октября, ГБУ ветстанция Ишимбайского района.

В последние дни в Башкирии участились случаи, когда местные жители стали жертвами недобросовестных продавцов, предлагающих животных и птицу без необходимых ветеринарных документов.

Тонны фантомной говядины нашли в Уфе
Узнать подробнее

Как сообщает ГБУ Ишимбайская ветстанция, такие сделки могут привести к серьезным последствиям для здоровья как людей, так и домашних животных.

— Особое внимание стоит обратить на объявления в интернете — на популярных платформах, а также в социальных сетях, — комментируют специалисты.

Продавцы, предлагающие продукцию без подтверждающих документов, могут представлять реальную угрозу. Как считают эксперты, ввоз животных из регионов с неблагополучной эпизоотической обстановкой может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье
Узнать подробнее
Читайте также:
Многодетная семья стала бездомной в УфеЖитель Башкирии выиграл ₽3 000 000Женщины подрались на работе в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Мясо#Ветеринария#Зараженное мясо#Продовольственная безопасность#Недобросовестные продавцы#Инфекционные заболевания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика