Владимир Якушев: ЕР разработает поправки ко второму чтению бюджета

Сначала документ рассмотрят в комитетах Госдумы. По итогам депутаты фракции ЕР поймут, какие коррективы нужно будет внести. Первое чтение проекта намечено на 24 октября, сообщил Якушев. По его словам, в бюджете будут заложены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического суверенитета страны.