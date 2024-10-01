Владимир Якушев: ЕР разработает поправки ко второму чтению бюджета

Posted 1 октября, 17:05
Published 1 октября, 17:05
Modified 1 октября, 17:38
Updated 1 октября, 17:38
Сначала документ рассмотрят в комитетах Госдумы. По итогам депутаты фракции ЕР поймут, какие коррективы нужно будет внести. Первое чтение проекта намечено на 24 октября, сообщил Якушев. По его словам, в бюджете будут заложены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического суверенитета страны.
Расходы на социальную политику в течение следующих трех лет вырастут до 7,2 триллиона рублей. Средства пойдут на выплаты семьям с детьми, пролонгацию программы маткапитала, развитие системы долговременного ухода и программ социального контракта, реабилитации и абилитации.
Также предусмотрены средства на реализацию народной программы ЕР по строительству и капремонту детсадов и школ, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения России. На эти цели будет добавляться по 15 миллиардов рублей ежегодно.
В бюджете заложены средства и на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку. Ранее соответствующие поручения об этом давал глава государства.
По инициативе партии ЕР выросли расходы на здравоохранение, в частности мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения. Увеличится финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.
В проекте заложены средства на программу модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения по которой «Единая Россия» представила в Минстрой России. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий.
Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. На поддержку технологического суверенитета направят 6,1 триллиона рублей.
По словам Якушева, важный пункт документа — реализация нацпроектов. Он отметил, что партия уже представила по каждому из них свои предложения, сообщает сайт ER.RU.
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