Спасательные службы в очередной раз напомнили, что в среду, 2 октября, на территории города будут планово проверять исправность систем оповещения. Громкоговорители могут включить в промежуток с 10:00 до 11:00. Сам сигнал будет длиться не более трёх минут. Уфимцев просят не паниковать и сохранять спокойствие.