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Posted 1 октября, 17:01

Published 1 октября, 17:01

Modified 1 октября, 17:57

Updated 1 октября, 17:57

Уфимцев просят не паниковать

Уфимцев просят не паниковать

1 октября 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
С тревожным обращением к жителям и гостям башкирской столицы обратились оперативные ведомства Республики во вторник, 1 октября.

Спасательные службы в очередной раз напомнили, что в среду, 2 октября, на территории города будут планово проверять исправность систем оповещения. Громкоговорители могут включить в промежуток с 10:00 до 11:00. Сам сигнал будет длиться не более трёх минут. Уфимцев просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, о комплексной проверки систем ранее информировал Mkset. Помимо речевого вещания, сигнал о тревоге будет звучать посредством радиочастот и по каналам телевидения. Задействованы городскими службами будут и сирены.

Сирены тревоги разбудят Башкирию
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