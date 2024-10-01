Уфимец переломал ребра в каршеринге

Posted 1 октября, 06:39
Published 1 октября, 06:39
Modified 1 октября, 07:52
Updated 1 октября, 07:52
Как стало известно, авария случилось на проспекте Дружбы народов. В момент когда 30-летний водитель «Киа Рио» поворачивал в микрорайон «Сафроновский», его автомобиль столкнулся с каршеринговым «Фольксвагеном Поло», который двигался навстречу. Удар был настолько сильным, что 23-летний пассажир «Поло» получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован.
В понедельник, 30 сентября, произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, следуя по улице Перспективной в Уфе, не смог остановиться вовремя и врезался в стоящие на светофоре автомобили «Лада Калина» и «Шкода Октавиа». В результате этого происшествия 53-летняя пассажирка «Лады» также была госпитализирована с различными травмами.
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