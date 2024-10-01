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Posted 1 октября, 06:39

Published 1 октября, 06:39

Modified 1 октября, 07:52

Updated 1 октября, 07:52

Уфимец переломал ребра в каршеринге

Уфимец переломал ребра в каршеринге

1 октября 2024, 06:39
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Сюжет
Башкирия
В Уфе в результате ДТП пассажиры нескольких автомобилей были госпитализированы с различными травмами, сообщает во вторник, 1 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, авария случилось на проспекте Дружбы народов. В момент когда 30-летний водитель «Киа Рио» поворачивал в микрорайон «Сафроновский», его автомобиль столкнулся с каршеринговым «Фольксвагеном Поло», который двигался навстречу. Удар был настолько сильным, что 23-летний пассажир «Поло» получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В понедельник, 30 сентября, произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, следуя по улице Перспективной в Уфе, не смог остановиться вовремя и врезался в стоящие на светофоре автомобили «Лада Калина» и «Шкода Октавиа». В результате этого происшествия 53-летняя пассажирка «Лады» также была госпитализирована с различными травмами.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
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