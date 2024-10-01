Уфимец переломал ребра в каршеринге

В понедельник, 30 сентября, произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, следуя по улице Перспективной в Уфе, не смог остановиться вовремя и врезался в стоящие на светофоре автомобили «Лада Калина» и «Шкода Октавиа». В результате этого происшествия 53-летняя пассажирка «Лады» также была госпитализирована с различными травмами.