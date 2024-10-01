Ученые: Порок сердца часто возникает у детей, зачатых нетрадиционным способом

Posted 1 октября, 07:51
Published 1 октября, 07:51
Modified 1 октября, 07:51
Updated 1 октября, 07:51
Как передает newkhakasiya.online, ученые уточнили, что исследование охватило детей, родившихся с середины 80-х до середины 2010-х годов в скандинавских странах и в Финляндии, и включало 7,7 миллиона человек. Эта работа имеет большое значение, так как порок сердца является одним из самых распространенных и опасных врожденных заболеваний.
В исследовании участвовали дети, зачатые с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ) и криоконсервации эмбрионов. Были также учтены возраст, состояние здоровья и образ жизни родителей.
Результаты показали, что использование этих методов лечения бесплодия увеличивало вероятность порока сердца у ребенка на 36%. Этот риск возрастал еще больше при многоплодной беременности, что часто наблюдается при искусственном оплодотворении.
Авторы исследования предполагают, что у родителей, неспособных зачать ребенка традиционным способом, и у детей с врожденным пороком сердца может быть общий фактор. По их мнению, число детей с таким заболеванием будет увеличиваться, поскольку в разных странах от 2% до 8% зачатий происходят с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
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