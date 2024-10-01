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Posted 1 октября, 17:07

Published 1 октября, 17:07

Modified 1 октября, 17:56

Updated 1 октября, 17:56

Трактор сгорел посреди поля в Башкирии

Трактор сгорел посреди поля в Башкирии

1 октября 2024, 17:07
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Башкирия
Пожар вывел из строя единицу сельхозтехники под Бижбуляком — об операции по тушению огня отчитались в башкортостанском МЧС.

По информации спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. Машинист, увидев дым из-под капота, остановил транспортное средство и поспешил его покинуть, после чего сразу вызвал «службу 112».

В МЧС сообщили, что прибывшие на место огнеборцы быстро ликвидировали пожар и отключили двигатель. Почему техника загорелась — предстоит выяснить компетентным специалистам.

В Башкирии горят комбайны
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Ранее схожий инцидент случился в Куюргазинском районе Башкортостана. Там, как информировал Mkset, огонь уничтожил зерноуборочный комбайн.

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