Трактор сгорел посреди поля в Башкирии

Posted 1 октября, 17:07
Published 1 октября, 17:07
Modified 1 октября, 17:56
Updated 1 октября, 17:56
По информации спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. Машинист, увидев дым из-под капота, остановил транспортное средство и поспешил его покинуть, после чего сразу вызвал «службу 112».
В МЧС сообщили, что прибывшие на место огнеборцы быстро ликвидировали пожар и отключили двигатель. Почему техника загорелась — предстоит выяснить компетентным специалистам.
Ранее схожий инцидент случился в Куюргазинском районе Башкортостана. Там, как информировал Mkset, огонь уничтожил зерноуборочный комбайн.
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