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Posted 1 октября, 09:10

Published 1 октября, 09:10

Modified 1 октября, 09:35

Updated 1 октября, 09:35

Секрет Стэнли Туччи: как превратить старую разделочную доску в новую

Секрет Стэнли Туччи: как превратить старую разделочную доску в новую

1 октября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Секрет Стэнли Туччи: как превратить старую разделочную доску в новую
Простой, но гениальный метод Стэнли Туччи по уходу за деревянной разделочной доской вернет старой доске почти первозданный вид. Оказывается, секрет в двух простых шагах, которые может выполнить каждый.

Если есть знаменитость, которая действительно разбирается в еде, то это Стэнли Туччи. Актер, ставший шеф-поваром, завоевал сердца миллионов благодаря своим кулинарным советам и трюкам. Недавно он поделился видео, показывающим, как он чистит свою деревянную разделочную доску, и этот метод оказался настоящей находкой.

В чем заключается метод Туччи

Со временем, при частом использовании деревянной разделочной доски, на ней накапливается грязь, которую сложно полностью удалить даже тщательной очисткой. Остатки пищи застревают в мелких трещинах и разрезах, оставленных ножами. После каждого использования на доске часто остаются небольшие кусочки пищи, что делает ее потенциальным источником бактерий.

— Я скребу доски для разделки мяса ножом, потому что она становится немного грязной, а затем смазываю ее маслом, — дает совет Туччи.

Звучит просто, но на практике это действительно работает. Метод Туччи помогает не только освежить внешний вид доски, но и удалить бактерии с верхнего слоя древесины, делая её более гигиеничной.

В чем заключается метод ТуччиВ чем заключается метод Туччи
В чем заключается метод Туччи. Фото: Изображение Midjourney

Что вам понадобится

Для начала, вам потребуется деревянная разделочная доска, старый нож (лучше, если он уже затупился) и немного оливкового масла. Еще вам понадобятся бумажные полотенца.

Шаг 1: Соскребание

Первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть доску с использованием средства для мытья посуды и теплой воды. После этого оставьте ее высохнуть. Возьмите старый нож и начните соскребать верхний слой древесины. Древесина должна легко отслаивается вместе с грязью и оставаться на ноже. Нужно продолжать скрести ножом до тех пор, пока поверхность не станет ровного цвета.

Шаг 2: Масло

Далее следует важный этап — смазывание растительным маслом. Туччи предпочитает использовать оливковое масло, но подойдёт и любое другое с высокой точкой кипения, например, кукурузное или подсолнечное.

Масло нужно нанести на всю поверхность доски равномерным слоем и оставить на несколько часов, или даже лучше на ночь, чтобы оно впиталось. Это не только придает доске здоровый блеск и предотвращает высыхание и появлений трещин, но и создает дополнительный барьер против бактерий, защищая древесину и делая доску более гигиеничной для последующего использования.

Что вам понадобитсяЧто вам понадобится
Что вам понадобится. Фото: Изображение Midjourney

Часто задаваемые вопросы

Можно ли мыть деревянные разделочные доски в посудомоечной машине?

Нет, деревянные разделочные доски нельзя мыть таким образом. Это приведет к их растрескиванию и деформации, а в трещинах могут размножаться бактерии.

Как продезинфицировать разделочную доску естественным путем?

Если ваша доска требует более тщательной дезинфекции, можно использовать белый уксус. Наполните распылитель уксусом и обработайте поверхность. Это нейтрализует запахи и продезинфицирует. Дополнительно можно протереть доску половинкой лимона.

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