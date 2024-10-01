Секрет Стэнли Туччи: как превратить старую разделочную доску в новую

Масло нужно нанести на всю поверхность доски равномерным слоем и оставить на несколько часов, или даже лучше на ночь, чтобы оно впиталось. Это не только придает доске здоровый блеск и предотвращает высыхание и появлений трещин, но и создает дополнительный барьер против бактерий, защищая древесину и делая доску более гигиеничной для последующего использования.