Секрет Стэнли Туччи: как превратить старую разделочную доску в новую

Posted 1 октября, 09:10
Published 1 октября, 09:10
Modified 1 октября, 09:35
Updated 1 октября, 09:35
Если есть знаменитость, которая действительно разбирается в еде, то это Стэнли Туччи. Актер, ставший шеф-поваром, завоевал сердца миллионов благодаря своим кулинарным советам и трюкам. Недавно он поделился видео, показывающим, как он чистит свою деревянную разделочную доску, и этот метод оказался настоящей находкой.
Со временем, при частом использовании деревянной разделочной доски, на ней накапливается грязь, которую сложно полностью удалить даже тщательной очисткой. Остатки пищи застревают в мелких трещинах и разрезах, оставленных ножами. После каждого использования на доске часто остаются небольшие кусочки пищи, что делает ее потенциальным источником бактерий.
— Я скребу доски для разделки мяса ножом, потому что она становится немного грязной, а затем смазываю ее маслом, — дает совет Туччи.
Звучит просто, но на практике это действительно работает. Метод Туччи помогает не только освежить внешний вид доски, но и удалить бактерии с верхнего слоя древесины, делая её более гигиеничной.
Для начала, вам потребуется деревянная разделочная доска, старый нож (лучше, если он уже затупился) и немного оливкового масла. Еще вам понадобятся бумажные полотенца.
Первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть доску с использованием средства для мытья посуды и теплой воды. После этого оставьте ее высохнуть. Возьмите старый нож и начните соскребать верхний слой древесины. Древесина должна легко отслаивается вместе с грязью и оставаться на ноже. Нужно продолжать скрести ножом до тех пор, пока поверхность не станет ровного цвета.
Далее следует важный этап — смазывание растительным маслом. Туччи предпочитает использовать оливковое масло, но подойдёт и любое другое с высокой точкой кипения, например, кукурузное или подсолнечное.
Масло нужно нанести на всю поверхность доски равномерным слоем и оставить на несколько часов, или даже лучше на ночь, чтобы оно впиталось. Это не только придает доске здоровый блеск и предотвращает высыхание и появлений трещин, но и создает дополнительный барьер против бактерий, защищая древесину и делая доску более гигиеничной для последующего использования.
Нет, деревянные разделочные доски нельзя мыть таким образом. Это приведет к их растрескиванию и деформации, а в трещинах могут размножаться бактерии.
Если ваша доска требует более тщательной дезинфекции, можно использовать белый уксус. Наполните распылитель уксусом и обработайте поверхность. Это нейтрализует запахи и продезинфицирует. Дополнительно можно протереть доску половинкой лимона.
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