Погода в Уфе удивляет аномалиями

Posted 1 октября, 15:07
Published 1 октября, 15:07
Modified 1 октября, 17:21
Updated 1 октября, 17:21
Если верить прогнозу, в среду, 2 октября, в Уфе и Башкирии следует ждать сухой облачной погоды и умеренного ветра. Ночью на большей части Республики Башкортостан температура воздуха упадёт до +1°C… +6°C, однако в горных районах обещают показатели со знаком «минус» — специалисты прогнозируют в таких уголках -6°C… -1°C. Днём же в Башкирии потеплеет до +13°С… +18°С.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС предупреждают, что на трассах Республики Башкортостан возможно ухудшение видимости до 0,5 км.
В Уфе между тем прогнозируют переменную облачность и ветер до 3-8 м/с. Ночью в столице Башкирии будет +4°C… +6°C, однако на окраинах города опуститься температура воздуха может до -1°C. Днём Уфу ждёт комфортная погода: +15°C… +17°C.
Отметим, что социальные учреждения Уфы начнут получать отопление с 5 октября. Конкретных дат подачи тепла в жилые дома при этом власти не обозначали.
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