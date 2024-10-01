Погода в Уфе удивляет аномалиями

Если верить прогнозу, в среду, 2 октября, в Уфе и Башкирии следует ждать сухой облачной погоды и умеренного ветра. Ночью на большей части Республики Башкортостан температура воздуха упадёт до +1°C… +6°C, однако в горных районах обещают показатели со знаком «минус» — специалисты прогнозируют в таких уголках -6°C… -1°C. Днём же в Башкирии потеплеет до +13°С… +18°С.