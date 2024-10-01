Почему жилье бизнес-класса в Уфе захочется купить и не продавать?

В «Уникуме» многоуровневое благоустройство территории. Классический первый этаж здесь — бизнес-холл с консьерж-зоной, местом для ожидания гостей, библиотекой и офисом Сервисной компании. Специалисты Сервисной компании 24/7 заботятся о жителях квартала: принимают звонки на горячую линию, проводят мониторинг всех систем дома и формируют комьюнити. Для всех жителей квартала — магазины, кафе, аптеки. А на территории дома — уютное пространство внутренних дворов с лаунж-зоной, спортивными площадками и зелеными зонами для прогулок. Холл первого этажа, двор и паркинг оборудованы видеонаблюдением.