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Posted 1 октября, 05:00

Published 1 октября, 05:00

Modified 2 октября, 09:27

Updated 2 октября, 09:27

Почему жилье бизнес-класса в Уфе захочется купить и не продавать?

Почему жилье бизнес-класса в Уфе захочется купить и не продавать?

1 октября 2024, 05:00
Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»
По данным РБК и Башинформ* жилье бизнес-класса чаще рассматривается как инвестиция с высокой доходностью. В Уфе есть из чего выбрать: красивые природные и городские локации, разнообразие планировок и индивидуальный подход девелоперов.

Такую квартиру будет легко сдать в аренду или продать. Но что, если представить свою жизнь в одной из квартир бизнес-класса в жилом доме «Уникум на Коммунистической»?

«Уникум на Коммунистической» — проект федерального девелопера «Унистрой». За 28 лет «Унистрой» создал пространства для жизни в 6 городах России.

Жилой дом уже сдан, поэтому самое время познакомиться с проектом. Вот 5 причин, по которым с будущей квартирой не захочется расстаться:

1. Жизнь в центре

Среди проектов «Унистрой» есть жилые комплексы, расположенные в природных локациях, но «Уникум на Коммунистической» ярко выделяется. Дом находится в самом центре города, на пересечении улиц Коммунистическая и Воровского. Через дорогу — одна из красивейших строящихся мечетей страны «Ар-Рахим». Выехав на проспект Салавата Юлаева вы легко окажетесь в любом районе города. Рядом набережная, аллеи для прогулок, учебные и офисные здания.

Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»

2. Жизнь в красоте

25-этажный дом органично дополняет архитектуру центра Уфы. Всё удобно и стильно: спокойные цвета, витражное остекление, стильная подсветка и продуманные зоны для пешеходов и водителей всех видов транспорта. Угловые квартиры с панорамным остеклением — одна из фишек проекта. Естественный свет внутри и вид на исторический центр Уфы и живописный пригород снаружи.

Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»

3. Жизнь с комфортом

В «Уникуме» многоуровневое благоустройство территории. Классический первый этаж здесь — бизнес-холл с консьерж-зоной, местом для ожидания гостей, библиотекой и офисом Сервисной компании. Специалисты Сервисной компании 24/7 заботятся о жителях квартала: принимают звонки на горячую линию, проводят мониторинг всех систем дома и формируют комьюнити. Для всех жителей квартала — магазины, кафе, аптеки. А на территории дома — уютное пространство внутренних дворов с лаунж-зоной, спортивными площадками и зелеными зонами для прогулок. Холл первого этажа, двор и паркинг оборудованы видеонаблюдением.

Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»

4. Жизнь в «своей» квартире

«Своя» квартира — та, которая соответствует ожиданиям о комфортном уровне жизни. Все квартиры в «Уникуме» в качественной предчистовой отделке с горизонтальной разводкой отопления и радиаторами с системой терморегуляции европейского производства. Среди вариантов планировок — евродвушки и полноценные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»

5. Жизнь с технологиями

Все квартиры укомплектованы системой «умный дом». На входе в здание — видеодомофоны с Face ID и автоматическим открыванием дверей. В квартирах установлены двери с биометрическими замками, гостевым доступами и видеоглазками. С мобильного телефона вы сможете включить и выключить свет и электроприборы. А показания приборов учета воды, электричества и тепла будут автоматически передаваться в Сервисную компанию. И никаких сложных схем с контролем счетчиков.

Фото: ООО «РИЕЛТРЕГИОН»

«Уникум на Коммунистической» — не первый проект девелопера в Уфе. Квартал для жизни «Венский лес» уже покорил сердца многих горожан и получил высокие оценки покупателей. Узнать больше о новом проекте и заказать звонок можно на сайте.

**Единый ресурс застройщиков России, рейтинг по скорости строительства https://clck.ru/364u8K

Настоящее предложение не является публичной офертой.

Рекламодатель: ООО «РИЕЛТРЕГИОН» ИНН: 1657142638

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