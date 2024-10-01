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Posted 1 октября, 07:40

Published 1 октября, 07:40

Modified 1 октября, 07:55

Updated 1 октября, 07:55

Мэрия Уфы решила начать отопительный сезон

Названа дата включения отопления в Уфе

1 октября 2024, 07:40
Фото: 1MI

Мэрия Уфы решила начать отопительный сезон

Сюжет
Башкирия
В ходе оперативного совещания стало известно, когда стартует отопительный сезон в столице Башкирии, об этом сообщает во вторник, 1 октября, мэр города Ратмир Мавлиев.

С 5 октября в Уфе начнется подача тепла во все социальные учреждения города. Глава города Ратмир Мавлиев подчеркнул важность своевременного запуска системы отопления.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Уфе ожидается снижение температуры, что подтверждает необходимость старта отопительного сезона.

Напомним, что в соседнем Стерлитамаке отопительный сезон уже начнется с 2 октября. Однако, стоит отметить, что централизованная подача тепла будет осуществляться только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это правило закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354.

На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки
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