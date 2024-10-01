Названа дата включения отопления в Уфе

Posted 1 октября, 07:40
Published 1 октября, 07:40
Modified 1 октября, 07:55
Updated 1 октября, 07:55
С 5 октября в Уфе начнется подача тепла во все социальные учреждения города. Глава города Ратмир Мавлиев подчеркнул важность своевременного запуска системы отопления.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Уфе ожидается снижение температуры, что подтверждает необходимость старта отопительного сезона.
Напомним, что в соседнем Стерлитамаке отопительный сезон уже начнется с 2 октября. Однако, стоит отметить, что централизованная подача тепла будет осуществляться только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это правило закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354.
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