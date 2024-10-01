Названа дата включения отопления в Уфе

Напомним, что в соседнем Стерлитамаке отопительный сезон уже начнется с 2 октября. Однако, стоит отметить, что централизованная подача тепла будет осуществляться только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это правило закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354.