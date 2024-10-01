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Posted 1 октября, 02:14

Published 1 октября, 02:14

Modified 1 октября, 02:14

Updated 1 октября, 02:14

На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки

На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки

1 октября 2024, 02:14
Фото: Ратмир Мавлиев
Оперативное совещание в администрации Уфы состоится утром во вторник, 1 октября — Mkset уже известны темы обсуждения.

На повестке традиционного совещания в мэрии Уфы на вторник, 1 октября, стоят четыре главные темы. Первая из них волнует каждого горожанина. Это самый животрепещущий вопрос второй половины сентября 2024 года — когда в Уфе включат отопление. Как известно, в понедельник, и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова рекомендовала муниципальных властях начать отопительный сезон 1 октября — для социальных учреждений, а для многоквартирных домов — с 7 октября.

Кроме того, в рамках совещания будет поднят вопрос с павильонами остановок общественного транспорта в Уфе. Уфимцы просят городские власти обратить внимание на остановочные пункты «Уршак» и монтируемые в столице Башкирии теплые остановки.

Также на повестке совещания мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым стоят вопросы работы энергосервисного контракта на территории города и итоги акции «Зеленая Башкирия», которая состоялась в последние выходные сентября на фоне скандала с уничтожением «Аллеи возвращения домой».

В Уфе начались посадки после скандала с аллей
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