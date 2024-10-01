На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки

Posted 1 октября, 02:14
Published 1 октября, 02:14
Modified 1 октября, 02:14
Updated 1 октября, 02:14
На повестке традиционного совещания в мэрии Уфы на вторник, 1 октября, стоят четыре главные темы. Первая из них волнует каждого горожанина. Это самый животрепещущий вопрос второй половины сентября 2024 года — когда в Уфе включат отопление. Как известно, в понедельник, и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова рекомендовала муниципальных властях начать отопительный сезон 1 октября — для социальных учреждений, а для многоквартирных домов — с 7 октября.
Кроме того, в рамках совещания будет поднят вопрос с павильонами остановок общественного транспорта в Уфе. Уфимцы просят городские власти обратить внимание на остановочные пункты «Уршак» и монтируемые в столице Башкирии теплые остановки.
Также на повестке совещания мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым стоят вопросы работы энергосервисного контракта на территории города и итоги акции «Зеленая Башкирия», которая состоялась в последние выходные сентября на фоне скандала с уничтожением «Аллеи возвращения домой».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]