На повестке у Мавлиева: отопление, остановки и посадки

На повестке традиционного совещания в мэрии Уфы на вторник, 1 октября, стоят четыре главные темы. Первая из них волнует каждого горожанина. Это самый животрепещущий вопрос второй половины сентября 2024 года — когда в Уфе включат отопление. Как известно, в понедельник, и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова рекомендовала муниципальных властях начать отопительный сезон 1 октября — для социальных учреждений, а для многоквартирных домов — с 7 октября.