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Posted 1 октября 2024, 11:27

Published 1 октября 2024, 11:27

Modified 1 октября 2024, 11:38

Updated 1 октября 2024, 11:38

Многодетная семья стала бездомной в Уфе

1 октября 2024, 11:27
Страшный пожар оставил взрослых и детей без крова, сообщает во вторник, 1 октября, МЧС России.

На улице Малой Лесопильной в Уфе вспыхнул пожар в бревенчатом доме, где проживала многодетная семья с тремя детьми в возрасте от 4 до 9 лет. По прибытии пожарных, площадь возгорания составила 10×10 метров, охватив не только сам дом, но и баню. Пламя стремительно распространялось, уничтожая имущество семьи. На вызов приехало 11 спасателей и 4 единиц техники. Это позволили быстро локализовать и ликвидировать огонь.

Семья, к счастью, осталась невредимой. Но вот к сожалению, семейное гнездышко целым не осталось. Теперь дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства произошедшего. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

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