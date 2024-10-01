Многодетная семья стала бездомной в Уфе

Posted 1 октября 2024, 11:27
Published 1 октября 2024, 11:27
Modified 1 октября 2024, 11:38
Updated 1 октября 2024, 11:38
На улице Малой Лесопильной в Уфе вспыхнул пожар в бревенчатом доме, где проживала многодетная семья с тремя детьми в возрасте от 4 до 9 лет. По прибытии пожарных, площадь возгорания составила 10×10 метров, охватив не только сам дом, но и баню. Пламя стремительно распространялось, уничтожая имущество семьи. На вызов приехало 11 спасателей и 4 единиц техники. Это позволили быстро локализовать и ликвидировать огонь.
Семья, к счастью, осталась невредимой. Но вот к сожалению, семейное гнездышко целым не осталось. Теперь дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства произошедшего. Причины возгорания пока остаются неизвестными.