Казань поставили на уши из-за уфимца

Posted 1 октября, 13:21
Published 1 октября, 13:21
Modified 1 октября, 17:11
Updated 1 октября, 17:11
Ситуация, разразившаяся в столице Татарстана, привлекла внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Сотрудники Управления уголовного розыска и Отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Башкортостан совместно с бойцами Росгвардии провели операцию по задержанию 27-летнего жителя Самарской области, который находился в розыске. Он скрывался в Казани.
Все началось с заявления 25-летнего уфимца, который стал жертвой мошенничества под видом интим-услуг. В один из вечеров он зарегистрировался на специализированном сайте, но, не найдя подходящей кандидатуры, решил оставить затею. Вскоре ему позвонил человек, представившийся менеджером, и сообщил о сбое в системе, связанном с его посещением сайта. Чтобы «решить проблему», мошенник убедил уфимца перевести 37 тысяч рублей. Пострадавший, не подозревая об обмане, выполнил указания злоумышленника.
Когда аферист начал требовать дополнительные переводы, уфимец осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемого, который был задержан в Казани.
Однако на этом история не заканчивается. В ходе допроса выяснилось, что задержанный также причастен к вымогательству у другого жителя Уфы, который потерял 34 тысячи рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают проверять его на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Республики.
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