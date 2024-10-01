Казань поставили на уши из-за уфимца

Все началось с заявления 25-летнего уфимца, который стал жертвой мошенничества под видом интим-услуг. В один из вечеров он зарегистрировался на специализированном сайте, но, не найдя подходящей кандидатуры, решил оставить затею. Вскоре ему позвонил человек, представившийся менеджером, и сообщил о сбое в системе, связанном с его посещением сайта. Чтобы «решить проблему», мошенник убедил уфимца перевести 37 тысяч рублей. Пострадавший, не подозревая об обмане, выполнил указания злоумышленника.