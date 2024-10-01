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Posted 1 октября, 13:21

Published 1 октября, 13:21

Modified 1 октября, 17:11

Updated 1 октября, 17:11

Обидчика уфимца в Казани взяла Росгвардия

Казань поставили на уши из-за уфимца

1 октября 2024, 13:21
Фото: 1MI

Обидчика уфимца в Казани взяла Росгвардия

Сюжет
Башкирия
Был задержан разыскиваемый мошенник, который обманул любвеобильного уфимца на ₽37 000, сообщает во вторник, 1 октября, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Ситуация, разразившаяся в столице Татарстана, привлекла внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Сотрудники Управления уголовного розыска и Отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Башкортостан совместно с бойцами Росгвардии провели операцию по задержанию 27-летнего жителя Самарской области, который находился в розыске. Он скрывался в Казани.

Все началось с заявления 25-летнего уфимца, который стал жертвой мошенничества под видом интим-услуг. В один из вечеров он зарегистрировался на специализированном сайте, но, не найдя подходящей кандидатуры, решил оставить затею. Вскоре ему позвонил человек, представившийся менеджером, и сообщил о сбое в системе, связанном с его посещением сайта. Чтобы «решить проблему», мошенник убедил уфимца перевести 37 тысяч рублей. Пострадавший, не подозревая об обмане, выполнил указания злоумышленника.

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Когда аферист начал требовать дополнительные переводы, уфимец осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемого, который был задержан в Казани.

Однако на этом история не заканчивается. В ходе допроса выяснилось, что задержанный также причастен к вымогательству у другого жителя Уфы, который потерял 34 тысячи рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают проверять его на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Республики.

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