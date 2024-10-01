Какую разделочную доску выбрать? Полный гид по материалам и уходу

Posted 1 октября, 14:58
Published 1 октября, 14:58
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
В этом материале эксперты издания «Новый очаг» разобрали, какие бывают разделочные доски, их плюсы и минусы, а также дадим полезные советы по уходу за ними.
Эти доски хороши благодаря антибактериальным свойствам и мягкой поверхности, которая не повреждает ножи. Они идеально подходят для нарезки фруктов, овощей и хлеба, но не рекомендуются для сырого мяса и рыбы из-за риска перекрестного загрязнения.
После использования их следует мыть теплой водой с мягким моющим средством и тщательно высушивать. Регулярная пропитка пищевым маслом помогает поддерживать доску в хорошем состоянии.
Популярны как в домашних условиях, так и в профессиональных кухнях благодаря своей практичности и доступной стоимости. Они особенно хороши для нарезки сырых мясных и рыбных продуктов, поскольку их гладкая поверхность не задерживает грязь. Доски удобны в эксплуатации и могут быть безопасно помещены в посудомоечную машину.
Для предотвращения распространения микроорганизмов рекомендуется регулярно дезинфицировать поверхность. Для этого можно использовать растворы, содержащие хлор или перекись водорода.
Экологичны, легкие и прочные. Они лучше сопротивляются износу, чем деревянные доски, и подходят для ежедневного использования на кухне.
Уход аналогичен уходу за деревянными: мойте их вручную мягким моющим средством и теплой водой, затем тщательно высушивайте. Регулярно пропитывайте доски пищевым маслом, чтобы предотвратить трещины и сохранить их естественный вид. Избегайте длительного погружения в воду и использования агрессивных чистящих средств или стальных щеток.
Стеклянные доски для нарезки и сервировки — это современное и практичное решение для кухни. Изготовленные из закаленного стекла, они прочны, устойчивы к ударам, царапинам и температурным перепадам, подходят как для повседневного, так и для торжественного использования.
Гладкая поверхность препятствует задержке бактерий и впитыванию запахов и влаги, что обеспечивает высокий уровень гигиеничности. Такие поверхности можно мыть в посудомоечной машине или вручную с использованием обычного моющего средства.
Обладают уникальной гибкостью, позволяющей легко собирать и перемещать нарезанные продукты, а также использовать их в качестве подставок под горячую посуду благодаря высокой термостойкости. Это делает их многофункциональным инструментом на кухне, подходящим для различных задач.
Их можно мыть в посудомоечной машине или вручную, а для дезинфекции использовать уксус или лимонный сок, который не только уничтожает бактерии, но и придает приятный аромат. Силиконовые доски остаются надежными помощниками на кухне на протяжении многих лет, так как долговечны и не истираются.
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