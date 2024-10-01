Какую разделочную доску выбрать? Полный гид по материалам и уходу

Их можно мыть в посудомоечной машине или вручную, а для дезинфекции использовать уксус или лимонный сок, который не только уничтожает бактерии, но и придает приятный аромат. Силиконовые доски остаются надежными помощниками на кухне на протяжении многих лет, так как долговечны и не истираются.