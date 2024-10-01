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Posted 1 октября, 14:58

Published 1 октября, 14:58

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Полный гид по материалам и уходу

Какую разделочную доску выбрать? Полный гид по материалам и уходу

1 октября 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
Полный гид по материалам и уходу
Разделочная доска заметно облегчает приготовление пищи, но подобрать подходящую бывает непросто. Разнообразие материалов с уникальными свойствами усложняет выбор.

В этом материале эксперты издания «Новый очаг» разобрали, какие бывают разделочные доски, их плюсы и минусы, а также дадим полезные советы по уходу за ними.

Деревянные разделочные доски

Эти доски хороши благодаря антибактериальным свойствам и мягкой поверхности, которая не повреждает ножи. Они идеально подходят для нарезки фруктов, овощей и хлеба, но не рекомендуются для сырого мяса и рыбы из-за риска перекрестного загрязнения.

После использования их следует мыть теплой водой с мягким моющим средством и тщательно высушивать. Регулярная пропитка пищевым маслом помогает поддерживать доску в хорошем состоянии.

Преимущества:

  • Изготовлены из натурального дерева, не содержат вредных веществ.
  • Поверхность мягче металла и керамики, поэтому не изнашивает лезвия ножей.
  • Такие доски добавляют теплоты и уюта кухонному интерьеру, выглядят стильно и изысканно.

Недостатки:

  • Чтобы доска служила дольше, важно периодически обрабатывать её пищевым маслом. Это поможет предотвратить пересыхание и образование трещин.
  • Дерево способно впитывать жидкости и микроорганизмы, что может стать причиной запахов и размножения бактерий.
  • Доски обычно тяжелее и дороже аналогов, что может быть недостатком для некоторых пользователей.
Деревянные разделочные доскиДеревянные разделочные доски
Деревянные разделочные доски. Фото: Изображение Midjourney

Пластиковые разделочные доски

Популярны как в домашних условиях, так и в профессиональных кухнях благодаря своей практичности и доступной стоимости. Они особенно хороши для нарезки сырых мясных и рыбных продуктов, поскольку их гладкая поверхность не задерживает грязь. Доски удобны в эксплуатации и могут быть безопасно помещены в посудомоечную машину.

Для предотвращения распространения микроорганизмов рекомендуется регулярно дезинфицировать поверхность. Для этого можно использовать растворы, содержащие хлор или перекись водорода.

Преимущества:

  1. Пластик не впитывает запахи.
  2. Обычно дешевле деревянных или стеклянных аналогов.
  3. Они легкие, что облегчает их перемещение и хранение.

Недостатки:

  • Пластик подвержен быстрому износу от ножей, образуя царапины, где могут накапливаться бактерии.
  • Со временем на досках могут появиться глубокие порезы и трещины, которые сложно очистить и становятся источниками бактерий.
  • Некачественные или поврежденные пластик может выделять вредные химические вещества.
Пластиковые разделочные доскиПластиковые разделочные доски
Пластиковые разделочные доски. Фото: Изображение Midjourney

Бамбуковые разделочные доски

Экологичны, легкие и прочные. Они лучше сопротивляются износу, чем деревянные доски, и подходят для ежедневного использования на кухне.

Уход аналогичен уходу за деревянными: мойте их вручную мягким моющим средством и теплой водой, затем тщательно высушивайте. Регулярно пропитывайте доски пищевым маслом, чтобы предотвратить трещины и сохранить их естественный вид. Избегайте длительного погружения в воду и использования агрессивных чистящих средств или стальных щеток.

Преимущества:

  • Бамбук быстрорастущий и возобновляемый ресурс, что делает его экологически более предпочтительным выбором.
  • Они лучше сопротивляются влаге, что снижает риск размножения бактерий и деформации.
  • Они обычно обходятся дешевле, чем классические деревянные доски из дуба или бука.

Недостатки:

  • Бамбук более жесткий, чем некоторые другие виды древесины, что может привести к быстрому затуплению ножей.
  • Как и деревянные доски, бамбуковые нуждаются в регулярной обработке пищевым для предотвращения пересыхания и трещин
Бамбуковые разделочные доскиБамбуковые разделочные доски
Бамбуковые разделочные доски. Фото: Изображение Midjourney

Стеклянные разделочные доски

Стеклянные доски для нарезки и сервировки — это современное и практичное решение для кухни. Изготовленные из закаленного стекла, они прочны, устойчивы к ударам, царапинам и температурным перепадам, подходят как для повседневного, так и для торжественного использования.

Гладкая поверхность препятствует задержке бактерий и впитыванию запахов и влаги, что обеспечивает высокий уровень гигиеничности. Такие поверхности можно мыть в посудомоечной машине или вручную с использованием обычного моющего средства.

Преимущества:

  • Стекло не впитывает запахи, влагу и бактерии, что делает его идеальным выбором для поддержания чистоты на кухне.
  • Закаленное стекло устойчиво к царапинам и повреждениям, что обеспечивает долговечность использования доски.
  • Материал трудно сломать или повредить, что делает ее надежным инструментом для кулинарных нужд.

Недостатки:

  • Об стекло может быстро затупить лезвия ножей, требуя чаще их затачивать.
  • Гладкая поверхность стекла может быть скользкой, что затрудняет нарезку продуктов.
  • Несмотря на общую прочность, стеклянные доски могут разбиться при сильном ударе или падении, что представляет потенциальную опасность.
Стеклянные разделочные доскиСтеклянные разделочные доски
Стеклянные разделочные доски. Фото: Изображение Midjourney

Силиконовые разделочные доски

Обладают уникальной гибкостью, позволяющей легко собирать и перемещать нарезанные продукты, а также использовать их в качестве подставок под горячую посуду благодаря высокой термостойкости. Это делает их многофункциональным инструментом на кухне, подходящим для различных задач.

Их можно мыть в посудомоечной машине или вручную, а для дезинфекции использовать уксус или лимонный сок, который не только уничтожает бактерии, но и придает приятный аромат. Силиконовые доски остаются надежными помощниками на кухне на протяжении многих лет, так как долговечны и не истираются.

Преимущества:

  • Благодаря специальному покрытию, надежно фиксируются на рабочей поверхности во время нарезки, предотвращая их смещение.
  • Силикон устойчив к влаге, запахам и пятнам, что делает доски легко моющимися как вручную, так и в посудомоечной машине. Они также не впитывают бактерии.
  • Мягкий материал не вызывает быстрого затупления лезвий ножей, что продлевает их срок службы.

Недостатки:

  1. Не подходят для обработки тяжелых или очень твердых продуктов, так как могут деформироваться под сильным давлением.
  2. Со временем на поверхности могут образоваться порезы от ножей, которые становятся укрытием для бактерий.
  3. Не следует использовать такие доски в качестве подставок под горячую посуду или для приготовления пищи на открытом огне.
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