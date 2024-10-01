Как укрепить теплицу для зимы: советы и рекомендации

Лучше всего использовать деревянные подпорки. Дерево — прочный и надежный материал, который при правильной установке может значительно увеличить устойчивость теплицы. Важно, чтобы подпорки были установлены на твердом основании, например, на толстых досках или кирпичах. Ставить их на землю не рекомендуется, так как грунт может просесть и подпорки потеряют свою устойчивость.