Как правильно хранить одежду: что вешаем, а что складываем

На первый взгляд кажется, что разделение вещей на те, что следует вешать, и те, что лучше складывать, простое: мнущиеся предметы одежды вешают на плечики, а остальные складывают в ящики или на полки. Однако всегда ли это правило действительно эффективно?

Эксперты издания «Новый очаг» разобрались и готовы поделиться простыми рекомендациями, которые помогут сохранить ваши наряды в идеальном состоянии. Рассмотрим семь предметов одежды, которые лучше повесить, и четыре, которые правильнее будет складывать. 7 предметов одежды, которые лучше вешать Платья Обычно платья оснащены тонкими бретельками или петлями, расположенными вдоль внутренней стороны плечевых швов. Их основная функция — предотвратить соскальзывание платья с вешалки. Чтобы обеспечить надёжное крепление, можно перебросить бретельки через верхнюю часть вешалки или перекрестить их, пропустив через крючок. В результате платье останется на месте и не упадёт. Однако стоит отметить, что платья из плотного трикотажа лучше хранить в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации. Лёгкие свитеры и кардиганы Хотя трикотажные изделия также можно размещать на вешалках в шкафу, стоит учитывать, что под действием гравитации со временем рукава и плечи могут вытянуться. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется вешать свитера в сложенном виде. Один из способов — перекинуть свитер через нижнюю планку брючной вешалки, так чтобы он висел, опираясь на плечевые швы. Ещё один вариант — сложить свитер пополам по талии и аккуратно перекинуть через крючок вешалки. Эти методы помогут сохранить форму изделия и предотвратить его деформацию. Лёгкие свитеры и кардиганы . Фото: Изображение Midjourney Блузки При хранении блузок всегда застёгивайте верхнюю пуговицу, чтобы поддерживать форму воротника. Это особенно критично для изделий из нежных тканей, таких как шёлк, атлас или кружево. Если блузка не имеет воротника, следите, чтобы не растягивать вырез при вешании. Брюки Для оптимального хранения классических брюк рекомендуется использовать вешалки с клипсами, предназначенные для юбок. Такой подход не только помогает сэкономить пространство в шкафу, но и предотвращает появление нежелательных складок, которые часто возникают, когда брюки вешаются на обычные брючные вешалки, перекидывая их через перекладину. Куртки и пальто Для идеального хранения предпочтительнее использовать широкие, прочные вешалки с антискользящим покрытием, которые помогут сохранить форму. Для дополнительной защиты и предотвращения пыли при длительном хранении рекомендуется приобрести специальные защитные чехлы для одежды. Юбки Многие юбки имеют встроенные бретельки или петли, предназначенные для удержания их в правильном положении. Для хранения юбок часто используются вешалки с клипсами, но в качестве альтернативы можно воспользоваться обычной тонкой вешалкой и прищепками для белья. Шарфы Для того чтобы сохранить шарфы или платки в хорошем состоянии, наиболее подходящим способом является их подвешивание. Один из вариантов — использовать пластиковую вешалку для брюк, перекинув через её нижнюю планку шарф. Также можно воспользоваться кольцами от душевой шторки, пропустив через них каждый шарф или платок. Эти методы помогут избежать складок и сохранить аксессуары аккуратными. Шарфы . Фото: Изображение Midjourney 4 предмета одежды, которые следует складывать Хранение футболок Футболки, изготовленные из хлопка или эластичных тканей, имеют тенденцию растягиваться при длительном висении на вешалках. Лучший способ их хранения — вертикальное складывание. Для этого аккуратно расправьте футболку, сложите рукава вдоль тела, затем сложите футболку пополам по горизонтали, чтобы получился прямоугольник. Поставьте сложенные футболки вертикально на полку или в ящик, прижимая их друг к другу. Этот метод не только экономит пространство, но и помогает сохранить форму футболок. Хранение плотного трикотажа Свитера, джемперы и другие изделия из плотного трикотажа также лучше хранить сложенными, чтобы избежать их растяжения. Используйте глубокие полки с разделителями, чтобы аккуратно разместить свитера в несколько слоев. Важно не делать стопки слишком высокими — оптимальное количество слоев — 4-5. 4 предмета одежды, которые следует складывать . Фото: Изображение Midjourney Хранение повседневных брюк Для джинсов, вельветовых брюк, джоггеров и других повседневных брюк рекомендуется складывание по швам. Это помогает избежать образования нежелательных складок и деформаций. Мягкие ткани, такие как хлопок или трикотаж, можно свернуть в аккуратные валики и разместить на полке или в специальном органайзере для брюк. Хранение вечерних нарядов и одежды с украшениями Для вечерних платьев, костюмов и других изделий из деликатных тканей с украшениями лучше выбрать горизонтальное хранение в сложенном виде. Вешание таких вещей может привести к деформации ткани и повреждению украшений. Используйте специальные коробки для хранения одежды, прокладывая между слоями папиросную бумагу или тонкую ткань для защиты от пыли и царапин. Ранее эксперты рассказали, почему не стоит не сушить белье на улице. Профессионалы рассказали, какие 7 секретных ингредиентов справляются с пятнами Узнать подробнее Читайте также: 3 надежных способа отпарить одежду без утюга и отпаривателя Как стиральный порошок убивает вашу сантехнику: секреты от засоров Как почистить ковер пищевой содой: простой и эффективный метод