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Posted 1 октября, 09:48

Published 1 октября, 09:48

Modified 1 октября, 09:50

Updated 1 октября, 09:50

Город, которого нет: узнаете ли вы Уфу времен СССР

Город, которого нет: узнаете ли вы Уфу времен СССР

1 октября 2024, 09:48
Фото: ТГ Город Уфа
Сюжет
Башкирия
Mkset предлагает пройти уникальный увлекательный текст и насладиться ретровидами столицы Башкирии.
Ретро Уфа
Тест

Не так давно множество уфимцев сделали удивительное открытие: оказывается главный памятник Владимиру Ленину в столице Башкирии раньше был другим и стоял совсем не там, где он красуется сегодня. В связи с этим Mkset предлагает всем влюбленным в Уфу пройти интересный тест на знание городских видов. Легче всего ответить на вопросы будет, как мы думаем, представителям серебряного возраста. Так что делитесь ссылками на тест со своими бабушками и дедушками и мамами и папами. Поехали!

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