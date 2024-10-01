Город, которого нет: узнаете ли вы Уфу времен СССР

Ретро Уфа

Не так давно множество уфимцев сделали удивительное открытие: оказывается главный памятник Владимиру Ленину в столице Башкирии раньше был другим и стоял совсем не там, где он красуется сегодня. В связи с этим Mkset предлагает всем влюбленным в Уфу пройти интересный тест на знание городских видов. Легче всего ответить на вопросы будет, как мы думаем, представителям серебряного возраста. Так что делитесь ссылками на тест со своими бабушками и дедушками и мамами и папами. Поехали!