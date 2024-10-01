Глазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей

Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Мужчина получил наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком на три года и штраф в 600 000 рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности в государственных органах на пять лет.