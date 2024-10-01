Глазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей

Posted 1 октября, 08:44
Published 1 октября, 08:44
Modified 1 октября, 11:11
Updated 1 октября, 11:11
Как стало известно, в июне 2020 года старший инспектор, обнаружив незаконную торговлю фруктами и овощами на улице Ферина в Уфе, вместо того чтобы выполнить свои обязанности и составить протокол о правонарушении, решил воспользоваться ситуацией в своих интересах.
Он потребовал от женщины-продавца систематически перечислять деньги на счет своего начальника через посредника, который ранее уже избежал наказания за подобное деяние. Таким образом, чиновник создал целую коррупционную схему, в рамках которой за два года было получено 45 000 рублей.
Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Мужчина получил наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком на три года и штраф в 600 000 рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности в государственных органах на пять лет.
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