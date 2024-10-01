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Posted 1 октября, 15:31

Published 1 октября, 15:31

Modified 1 октября, 17:24

Updated 1 октября, 17:24

Названы популярные возрастные вакансии в Башкирии

Где работать пенсионеру в Башкирии

1 октября 2024, 15:31
Фото: 1MI

Названы популярные возрастные вакансии в Башкирии

Сюжет
Башкирия
В регионе открываются новые горизонты для пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность, сообщает во вторник, 1 октября, Центр занятости Башкирии.

Кадровый центр «Работа России» акцентирует внимание на том, что возраст не должен быть преградой для трудоустройства.

— Важно, чтобы работодатели осознали ценность пожилых специалистов, обладающих богатым опытом и профессиональными навыками, — считают специалисты.

С начала 2024 года через службу занятости Башкортостана работу нашли более 1100 жителей Республики Башкортостан в возрасте 60+. Наиболее востребованными профессиями для них стали охранник, водитель автомобиля, дорожный рабочий, рабочий по благоустройству, оператор котельной и тракторист.

— Кроме того, многие организации начинают внедрять программы по обучению и повышению квалификации для пожилых сотрудников, — добавляют эксперты.

Это позволяет им адаптироваться к современным требованиям рынка труда и оставаться конкурентоспособными.

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