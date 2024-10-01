Где работать пенсионеру в Башкирии

С начала 2024 года через службу занятости Башкортостана работу нашли более 1100 жителей Республики Башкортостан в возрасте 60+. Наиболее востребованными профессиями для них стали охранник, водитель автомобиля, дорожный рабочий, рабочий по благоустройству, оператор котельной и тракторист.