Где работать пенсионеру в Башкирии

Posted 1 октября, 15:31
Published 1 октября, 15:31
Modified 1 октября, 17:24
Updated 1 октября, 17:24
Кадровый центр «Работа России» акцентирует внимание на том, что возраст не должен быть преградой для трудоустройства.
— Важно, чтобы работодатели осознали ценность пожилых специалистов, обладающих богатым опытом и профессиональными навыками, — считают специалисты.
С начала 2024 года через службу занятости Башкортостана работу нашли более 1100 жителей Республики Башкортостан в возрасте 60+. Наиболее востребованными профессиями для них стали охранник, водитель автомобиля, дорожный рабочий, рабочий по благоустройству, оператор котельной и тракторист.
— Кроме того, многие организации начинают внедрять программы по обучению и повышению квалификации для пожилых сотрудников, — добавляют эксперты.
Это позволяет им адаптироваться к современным требованиям рынка труда и оставаться конкурентоспособными.
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