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Posted 1 октября, 14:33

Published 1 октября, 14:33

Modified 1 октября, 17:18

Updated 1 октября, 17:18

Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах

Чиновников будут карать за снег в Уфе

1 октября 2024, 14:33
Фото: mkset.ru
Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах
Сюжет
Башкирия
Служащим башкирской столицы пригрозили наказаниями за плохую очистку дворов города в зимний период — с криком души к подчинённым обратился во вторник, 1 октября, глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.

В ходе совещания с коллегами сити-менеджер заявил, что не выполняющим правила благоустройства чиновникам придётся «отвечать за это».

— Я каждую зиму толкаю автомобили во дворах наших — это недобрая традиция, поверьте, — высказался Мавлиев.

Обращаясь к подчинённым, мэр поручил «сделать выводы» по ошибкам прошлой зимы и «отработать эту ответственность» с представителями управляющих компаний города.

Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворахРатмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах
Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворахРатмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах
Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворахРатмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах
Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворахРатмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах
Ратмир Мавлиев сражается со снежной кашей в уфимских дворах. Фото: mkset.ru
Первый снег ждут в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что первый снег жители Республики смогут увидеть уже в октябре. Впрочем, снежный покров установится совсем ненадолго и быстро растает — до полноценных снегопадов в городе, по заверениям синоптиков, ещё очень далеко.

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