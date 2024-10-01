Чиновников будут карать за снег в Уфе

Posted 1 октября, 14:33
Published 1 октября, 14:33
Modified 1 октября, 17:18
Updated 1 октября, 17:18
В ходе совещания с коллегами сити-менеджер заявил, что не выполняющим правила благоустройства чиновникам придётся «отвечать за это».
— Я каждую зиму толкаю автомобили во дворах наших — это недобрая традиция, поверьте, — высказался Мавлиев.
Обращаясь к подчинённым, мэр поручил «сделать выводы» по ошибкам прошлой зимы и «отработать эту ответственность» с представителями управляющих компаний города.
Ранее Mkset сообщал о том, что первый снег жители Республики смогут увидеть уже в октябре. Впрочем, снежный покров установится совсем ненадолго и быстро растает — до полноценных снегопадов в городе, по заверениям синоптиков, ещё очень далеко.
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