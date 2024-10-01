Чиновников будут карать за снег в Уфе

Ранее Mkset сообщал о том, что первый снег жители Республики смогут увидеть уже в октябре. Впрочем, снежный покров установится совсем ненадолго и быстро растает — до полноценных снегопадов в городе, по заверениям синоптиков, ещё очень далеко.