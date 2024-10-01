Аэропорт Уфы стал местом преступления

Как стало известно, в июле 2024 года в здании аэропорта Уфы разразился скандал, когда пьяный уфимец напал на сотрудника транспортной полиции. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завершило расследование этого уголовного дела и направило его в суд.