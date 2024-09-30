Вкус Нижнего Новгорода. Как ресторанная культура меняет город

Развивать гастрономию так же важно, как литературу или музыку. Это требует усилий. Поэтому в октябре 2022 года правительство Нижегородской области подписало соглашение о партнерстве с национальной ресторанной премией WHERETOEAT, направленное на развитие гастрономического туризма. Это сотрудничество включает поддержку местных ресторанов, а также стремление к созданию позитивного имиджа Нижнего Новгорода как одного из ведущих гастроцентров страны.