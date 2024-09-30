Вкус Нижнего Новгорода. Как ресторанная культура меняет город

Posted 30 сентября, 07:30
Published 30 сентября, 07:30
Modified 30 сентября, 07:30
Updated 30 сентября, 07:30
В отличие от суеты столицы здесь можно насладиться особой атмосферой и не переживать об отсутствии сервиса. Современные кафе, бары, рестораны и культурные мероприятия делают город привлекательным для жителей и туристов.
Современный Нижний Новгород активно развивает свою гастрономическую культуру, что особенно заметно в последние годы. Кулинарию здесь считают искусством, а она, в свою очередь, становится важной составляющей городской жизни.
Развивать гастрономию так же важно, как литературу или музыку. Это требует усилий. Поэтому в октябре 2022 года правительство Нижегородской области подписало соглашение о партнерстве с национальной ресторанной премией WHERETOEAT, направленное на развитие гастрономического туризма. Это сотрудничество включает поддержку местных ресторанов, а также стремление к созданию позитивного имиджа Нижнего Новгорода как одного из ведущих гастроцентров страны.
Благодаря этому сотрудничеству регион получил награду за вклад в гастрономическое развитие на премии WHERETOEAT Russia–2024.
«Это высокая оценка нашей совместной работы с нижегородскими рестораторами. Ежегодно в регионе открываются рестораны и кафе, создаются оригинальные концепции, появляются новые имена в индустрии. Гастрономический облик Нижегородской области улучшается», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Стоит сказать о победителях гастрономических премий, которые стали настоящими локомотивами для развития этой сферы.
Нижегородские рестораны не раз становились победителями и лауреатами различных премий, например, местной «Что где есть в Нижнем Новгороде» или российской «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Успех заведений, признанный экспертами, стал символом того, что в Нижнем Новгороде стало возможно создать высококлассный сервис и получать удовольствие от вкусной и качественной кухни.
В 2022 году на первой национальной ресторанной премии WHERETOEAT Center четыре заведения из Нижнего Новгорода вошли в топ-10. Yale, где подают современную русскую кухню, занял второе место, ресторан французской кухни Bottega Bistro оказался на четвертом месте, проект с философией zero waste — Red Wall — стал пятым, а рыбный ресторан «Кусто» — шестым.
В 2023 году уже пять заведений получили награды WHERETOEAT Center, при этом победителем стал «Кусто», за ним в рейтинге — Yale, вновь замкнул пятерку лучших Red Wall, винный бар VINEDO стал седьмым, а ресторан современной русской кухни, который открывал шеф-повар Константин Ивлев, «Парк культуры» — девятым.
В этом году более 40 заведений из Нижегородской области будут участвовать в борьбе за титул победителя, когда как в лонг-лист вошло 287 ресторанов России.
Каждый из номинантов имеет концепцию, которая может как объединять локальную кухню, так и интегрировать гастрономические тренды. За примерами далеко ходить не надо: бистро «Цейлон» удивляет индийской кухней и экзотической коктейльной картой, в бистро «МЕТЕОР» можно насладиться знакомыми с детства блюдами, но переосмысленными в современных реалиях.
А чего стоит одно из мест на главной пешеходной улице с ярким дизайном, красивыми сервизами и впечатляющей подачей? В «Министерстве завтраков» завтраки доступны весь день, так что можно заказать фирменные булочки даже вечером.
В ресторане TT Bistro предлагают блюда французской кухни, а интерьер поражает уникальностью: винтажная посуда со всего мира, итальянская ретро-кофемашина и даже старинная печь.
Negroni Bar & Enoteca — это заведение с высокой кухней и отменной картой напитков. Здесь царит атмосфера старинного европейского стиля: плитка на полу, кожаные диваны, красные стены и барная стойка из экзотического дерева.
Когда речь заходит о заведениях, нельзя не упомянуть настоящую «гастрономическую артерию» Нижнего Новгорода — улицу Рождественскую.
На Рождественской расположено множество кафе, баров и ресторанов разной тематики, которые способны удовлетворить вкусы даже самых искушенных гурманов. Здесь предлагают итальянскую, японскую, грузинскую и другие кухни. Каждый ресторан имеет свою изюминку, а гиды водят гастротуры.
Все летние выходные кусочек Рождественской превращается в место гастрофестиваля. Событие становится настоящим праздником. На «Гастрономической Рождественской» можно попробовать специальные сеты или позиции в меню, что является отличной возможностью погрузиться в новый мир вкусов. Помимо кулинарных изысков, здесь проводятся мастер-классы, лекции и экскурсии. На протяжении дня играют диджеи, что делает фестиваль еще более насыщенным и увлекательным.
Нижний Новгород активно развивается, и это только начало. Жители стремятся к новому, интересному и качественному, а город постепенно открывает свои двери для реализации амбиционных планов.
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