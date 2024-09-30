В Уфе провели гибридную спецоперацию

Posted 30 сентября 2024, 08:45
Published 30 сентября 2024, 08:45
Modified 30 сентября 2024, 10:25
Updated 30 сентября 2024, 10:25
Как стало известно, 58-летняя пациентка поступила в ГКБ №21 Уфы на скорой помощи. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Это опасное осложнение, которое влечет за собой множественные ишемические и метаболические изменения головного мозга.
— В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция: рентген-хирурги выполнили эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы — закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило «выключить» аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости, — рассказал в своем Telegram-канале глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
Пациентка уже готовится к выписке. Она запланирована на понедельник, 30 сентября.