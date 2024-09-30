В Китае выпустили автомобиль для киберспортсменов с мощным компьютером

Как пишет newkhakasiya.online, пассажир может разложить специальный столик для удобства. Игровые аксессуары — мышь, клавиатура и наушники — хранятся в отдельных отсеках. За производительность отвечают процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M, обеспечивающие качественную игру на высоком уровне. Встроенный 5G-модем позволяет соревноваться с другими игроками онлайн. Для создания атмосферного игрового опыта в автомобиле предусмотрены неоновая подсветка и система вентиляции.