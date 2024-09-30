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Posted 30 сентября, 09:04

Published 30 сентября, 09:04

Modified 30 сентября, 09:05

Updated 30 сентября, 09:05

В Китае выпустили автомобиль для киберспортсменов с мощным компьютером

В Китае выпустили автомобиль для киберспортсменов с мощным компьютером

30 сентября 2024, 09:04
Фото: 1MI
Автопроизводитель Lynk&Co и компания Meizu, известная своими электронными устройствами, представили электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff, специально разработанный для киберспортсменов.

В задней части салона, на правом сиденье, установлен 17-дюймовый монитор, позволяющий пассажирам наслаждаться самыми современными играми.

Как пишет newkhakasiya.online, пассажир может разложить специальный столик для удобства. Игровые аксессуары — мышь, клавиатура и наушники — хранятся в отдельных отсеках. За производительность отвечают процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M, обеспечивающие качественную игру на высоком уровне. Встроенный 5G-модем позволяет соревноваться с другими игроками онлайн. Для создания атмосферного игрового опыта в автомобиле предусмотрены неоновая подсветка и система вентиляции.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, и уже в первый день поступило несколько тысяч заказов. Цены на новинку варьируются от 3,18 до 4,18 миллиона рублей.

#Общество
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