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Posted 30 сентября, 05:40

Published 30 сентября, 05:40

Modified 30 сентября, 07:45

Updated 30 сентября, 07:45

Уфимец стал героем шоу на HTB

Уфимец стал героем шоу на HTB

30 сентября 2024, 05:40
Фото: Рустам Набиев
Сюжет
Башкирия
Рустам Набиев, покоритель вершин, стал звездой нового проекта «Неограниченные возможности"(12+), сообщает в понедельник, 30 сентября, блогер в соцсетях.

Судьба Рустама Набиева — это не просто история о преодолении трудностей, а настоящая эпопея о силе духа и невероятной воле к жизни. После трагического инцидента в Омске, когда обрушилась казарма, он лишился ног, но это не сломило его. Напротив, в 2020 году он совершил восхождение на вершину Эльбруса, используя только руки. А в 2021 году он стал первым в мире человеком, который на руках покорил вершину горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.

Съемки проекта НТВ «Неограниченные возможности» состоялись в Сочи. Эпизоды с уфимцем снимали около недели. Эта новость привлекла внимание зрителей и поклонников Рустама Набиева. В социальных сетях уже активно обсуждают участие блогера в шоу на федеральном канале.

— По-моему, поклонников у Рустама больше, чем у Шамана.
— Очень будем ждать эту передачу.
— Дайте знать когда, очень хочется посмотреть, — пишут пользователи соцсетей.

Ожидается, что программа выйдет в эфир в 2025 году на телеканале НТВ.

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