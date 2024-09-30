Уфимец стал героем шоу на HTB

Posted 30 сентября, 05:40
Published 30 сентября, 05:40
Modified 30 сентября, 07:45
Updated 30 сентября, 07:45
Судьба Рустама Набиева — это не просто история о преодолении трудностей, а настоящая эпопея о силе духа и невероятной воле к жизни. После трагического инцидента в Омске, когда обрушилась казарма, он лишился ног, но это не сломило его. Напротив, в 2020 году он совершил восхождение на вершину Эльбруса, используя только руки. А в 2021 году он стал первым в мире человеком, который на руках покорил вершину горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.
Съемки проекта НТВ «Неограниченные возможности» состоялись в Сочи. Эпизоды с уфимцем снимали около недели. Эта новость привлекла внимание зрителей и поклонников Рустама Набиева. В социальных сетях уже активно обсуждают участие блогера в шоу на федеральном канале.
— По-моему, поклонников у Рустама больше, чем у Шамана.
— Очень будем ждать эту передачу.
— Дайте знать когда, очень хочется посмотреть, — пишут пользователи соцсетей.
Ожидается, что программа выйдет в эфир в 2025 году на телеканале НТВ.
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