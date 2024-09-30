Уфимец стал героем шоу на HTB

Судьба Рустама Набиева — это не просто история о преодолении трудностей, а настоящая эпопея о силе духа и невероятной воле к жизни. После трагического инцидента в Омске, когда обрушилась казарма, он лишился ног, но это не сломило его. Напротив, в 2020 году он совершил восхождение на вершину Эльбруса, используя только руки. А в 2021 году он стал первым в мире человеком, который на руках покорил вершину горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.