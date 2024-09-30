Радий Хабиров переписывает указы Рахимова

Posted 30 сентября, 05:30
Published 30 сентября, 05:30
Modified 30 сентября, 07:36
Updated 30 сентября, 07:36
Глава региона Радий Хабиров приказал изменить отдельные указы Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Это было сделано для более эффективной борьбы с коррупцией в регионе. Изменения коснутся работы комиссий по этики при урегулировании конфликта интересов. Если комиссия по этике найдет конфликт интересов в заявлении о предполагаемом факте коррупции, то она должна представить мотивированное заключение и дать рекомендации по пресечению подобных прецедентов.
Также будет исправлено положение, согласно которому регулируется поведение государственного или муниципального служащего, а также депутата муниципальной службы, контроль его расходов будет усилен. Даже те депутаты, что работают в муниципальных парламентах на непостоянной основе, должны строго подавать декларации о своих доходах и бизнесах.
Ранее депутаты Госсобрания-Курултая также внесли изменения в Семейный кодекс, которые касаются суррогатного материнства.
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