Радий Хабиров переписывает указы Рахимова

Глава региона Радий Хабиров приказал изменить отдельные указы Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Это было сделано для более эффективной борьбы с коррупцией в регионе. Изменения коснутся работы комиссий по этики при урегулировании конфликта интересов. Если комиссия по этике найдет конфликт интересов в заявлении о предполагаемом факте коррупции, то она должна представить мотивированное заключение и дать рекомендации по пресечению подобных прецедентов.