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Posted 30 сентября, 05:30

Published 30 сентября, 05:30

Modified 30 сентября, 07:36

Updated 30 сентября, 07:36

Радий Хабиров переписывает указы Рахимова

Радий Хабиров переписывает указы Рахимова

30 сентября 2024, 05:30
Фото: mkset.ru
Сюжет
Радий Хабиров
Он внес изменения в положение регионального законодательства, касающихся коррупции, сообщается на портале правовой информации.

Глава региона Радий Хабиров приказал изменить отдельные указы Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Это было сделано для более эффективной борьбы с коррупцией в регионе. Изменения коснутся работы комиссий по этики при урегулировании конфликта интересов. Если комиссия по этике найдет конфликт интересов в заявлении о предполагаемом факте коррупции, то она должна представить мотивированное заключение и дать рекомендации по пресечению подобных прецедентов.

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Также будет исправлено положение, согласно которому регулируется поведение государственного или муниципального служащего, а также депутата муниципальной службы, контроль его расходов будет усилен. Даже те депутаты, что работают в муниципальных парламентах на непостоянной основе, должны строго подавать декларации о своих доходах и бизнесах.

Ранее депутаты Госсобрания-Курултая также внесли изменения в Семейный кодекс, которые касаются суррогатного материнства.

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