Чем отделать стены на кухне: 8 практичных решений

Posted 30 сентября, 09:25
Published 30 сентября, 09:25
Modified 30 сентября, 09:42
Updated 30 сентября, 09:42
В этом материале дизайнерская компания L'Antic Colonial рассказала о восьми вариантах отделки стен на кухне, которые помогут создать красивый и функциональный интерьер. Рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, а также предложим удачные комбинации.
На кухне часто повышается температура воздуха, а также бывает высокая влажность. Здесь легко можно испачкать стены соусами, соком или жиром. Поэтому важно выбирать материалы, которые выдержат такие условия. Вот что следует учитывать:
Керамогранит — это искусственный материал, который выглядит очень благородно и дорого. Он устойчив к экстремальным условиям эксплуатации и может имитировать различные покрытия, такие как дерево или мрамор.
Это один из самых популярных и доступных способов отделки стен, в том числе и на кухне. Но не все виды подойдут для этого помещения. Лучший выбор — виниловые, акриловые или флизелиновые обои, которые можно мыть, и которые устойчивы к влажности.
Декоративная штукатурка идеально подходит для кухонь в стиле лофт, неоклассика или минимализм. Она выдерживает высокие температуры и износостойка.
Плюсы:
Минусы:
Простой и недорогой способ отделать стены на кухне. Главное — выбрать состав, который будет огнеупорным и влагостойким. Акриловые, латексные и силиконовые краски подойдут идеально.
МДФ-панели — это практичное и современное решение, которое имитирует натуральное дерево. Они легко монтируются и не требуют предварительной подготовки стен.
Плюсы:
Минусы:
Один из самых долговечных и практичных материалов для отделки стен, особенно в зоне кухонного фартука. Она не боится высокой температуры, влаги и легко моется.
Искусственный камень — это доступный и практичный вариант для отделки стен на кухне. Он не впитывает запахи и легко моется.
Оригинальное решение для отделки стен на кухне, особенно в стилях сканди, лофт или эклектика. Можно использовать как натуральный кирпич, так и его искусственные аналоги.
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