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Posted 30 сентября, 09:25

Published 30 сентября, 09:25

Modified 30 сентября, 09:42

Updated 30 сентября, 09:42

Чем отделать стены на кухне: 8 практичных решений

Чем отделать стены на кухне: 8 практичных решений

30 сентября 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Чем отделать стены на кухне: 8 практичных решений
Кухня — место, где мы проводим много времени. Здесь готовят еду, собираются всей семьёй и принимают гостей. Но как сделать это пространство не только уютным, но и практичным?

В этом материале дизайнерская компания L'Antic Colonial рассказала о восьми вариантах отделки стен на кухне, которые помогут создать красивый и функциональный интерьер. Рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, а также предложим удачные комбинации.

Что нужно учитывать при выборе материалов

На кухне часто повышается температура воздуха, а также бывает высокая влажность. Здесь легко можно испачкать стены соусами, соком или жиром. Поэтому важно выбирать материалы, которые выдержат такие условия. Вот что следует учитывать:

  1. Термостойкость: материал должен выдерживать высокие температуры, особенно в зоне плиты и духовки.
  2. Влагостойкость: материал должен спокойно переносить повышенную влажность, не раздуваясь и не отслаиваясь.
  3. Простота в уходе: легкость в уборке — ключевой критерий, ведь на кухне часто появляются пятна и загрязнения.
  4. Устойчивость к уборке: материал должен выдерживать регулярную влажную уборку и использование бытовой химии.
  5. Безопасность: некоторые покрытия легко воспламеняются, другие же наоборот, не поддерживают горение. Это особенно важно учитывать в зоне плиты.
Что нужно учитывать при выборе материаловЧто нужно учитывать при выборе материалов
Что нужно учитывать при выборе материалов. Фото: Изображение Midjourney

1. Керамогранит

Керамогранит — это искусственный материал, который выглядит очень благородно и дорого. Он устойчив к экстремальным условиям эксплуатации и может имитировать различные покрытия, такие как дерево или мрамор.

Плюсы:

  • Высокая прочность и износостойкость.
  • Не впитывает влагу и запахи.
  • Легко очищается и не горит.

Минусы:

  • Ограниченный выбор расцветок.
  • Требует профессионального монтажа.
  • Может быть дорогим вариантом отделки.

2. Обои

Это один из самых популярных и доступных способов отделки стен, в том числе и на кухне. Но не все виды подойдут для этого помещения. Лучший выбор — виниловые, акриловые или флизелиновые обои, которые можно мыть, и которые устойчивы к влажности.

Плюсы:

  • Большой выбор дизайнов и текстур.
  • Легкость в поклейке и замене.
  • Устойчивость к ультрафиолету.

Минусы:

  • Фактурные обои собирают пыль и жир.
  • Легко поцарапать.
  • Виниловые обои могут сесть после высыхания клея, создавая промежутки.
Это один из самых популярных и доступных способов отделки стенЭто один из самых популярных и доступных способов отделки стен
Это один из самых популярных и доступных способов отделки стен. Фото: 1MI

3. Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка идеально подходит для кухонь в стиле лофт, неоклассика или минимализм. Она выдерживает высокие температуры и износостойка.

Плюсы:

  • Универсальное нанесение на любые поверхности.
  • Гигиеничность и простота в уходе.
  • Возможность замены отдельных участков.

Минусы:

  • Сложность в удалении загрязнений с шероховатой поверхности.
  • Не подходит для любого стиля интерьера.

4. Краска

Простой и недорогой способ отделать стены на кухне. Главное — выбрать состав, который будет огнеупорным и влагостойким. Акриловые, латексные и силиконовые краски подойдут идеально.

Плюсы:

  • Широкая палитра оттенков.
  • Простота нанесения и обновления.
  • Доступная цена.

Минусы:

  • Требуется подготовка стен перед покраской.
  • Менее устойчива к загрязнениям.
  • Со временем может облупиться.
КраскаКраска
Краска. Фото: Изображение Midjourney

5. МДФ-панели

МДФ-панели — это практичное и современное решение, которое имитирует натуральное дерево. Они легко монтируются и не требуют предварительной подготовки стен.

Плюсы:

  • Дополнительная тепло- и звукоизоляция.
  • Легкость в монтаже и уходе.
  • Долговечность и доступная цена.

Минусы:

  • Восприимчивость к влаге.

6. Плитка

Один из самых долговечных и практичных материалов для отделки стен, особенно в зоне кухонного фартука. Она не боится высокой температуры, влаги и легко моется.

Плюсы:

  • Долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
  • Влагостойкость и простота в уходе.
  • Не воспламеняется и препятствует развитию грибка и плесени.

Минусы:

  • Монтаж требует навыков и времени.
  • В швах плитки могут скапливаться загрязнения.
  • Может создавать ощущение холодности и неуютности.
ПлиткаПлитка
Плитка. Фото: Изображение Midjourney

7. Искусственный камень

Искусственный камень — это доступный и практичный вариант для отделки стен на кухне. Он не впитывает запахи и легко моется.

Плюсы:

  • Высокая износостойкость и долговечность.
  • Невосприимчивость к огню и высоким температурам.
  • Легкость в уходе и монтаже.

Минусы:

  • Чувствительность к абразивным и агрессивным моющим средствам.
  • Возможность появления царапин со временем.

8. Кирпич

Оригинальное решение для отделки стен на кухне, особенно в стилях сканди, лофт или эклектика. Можно использовать как натуральный кирпич, так и его искусственные аналоги.

Плюсы:

  • Долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
  • Влагоустойчивость и невосприимчивость к огню.
  • Эстетичность и оригинальность.

Минусы:

  • Требует регулярного ухода.
  • Высокая цена натурального кирпича.
  • Необходимость профессионального монтажа.

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