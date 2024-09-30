3 надежных способа отпарить одежду без утюга и отпаривателя

Posted 30 сентября, 13:17
Published 30 сентября, 13:17
Modified 1 октября, 04:42
Updated 1 октября, 04:42
Эксперты издания Homes and Gardens рассказали, как освежить одежду с помощью доступных средств, которые найдутся в каждом доме. Эти методы особенно полезны, если у вас закончилось время или вы не хотите тратить деньги на покупку нового устройства. Кроме того, они могут выручить вас в поездке или в случае непредвиденных ситуаций.
Пар является основным элементом для разглаживания складок на одежде, и его можно использовать даже без отпаривателя. Карина Тонер, менеджер по эксплуатации компании Spekless Cleaning, советует использовать горячий пар из душа для этой цели. Этот метод особенно удобен, если вы уже собираетесь принять душ.
Повесьте мятую одежду в ванной комнате, но не прямо под струю воды. Включите горячий душ и закройте дверь, чтобы пар наполнил комнату. Оставьте одежду на 10–15 минут. Пар расслабит волокна ткани, и складки исчезнут. Важно помнить, что этот метод не подходит для деликатных тканей, которые могут пострадать от влаги. После процедуры обязательно хорошо проветрите помещение, чтобы избежать появления плесени и грибка.
Еще один эффективный способ расправить складки — использовать влажное полотенце. Влага помогает расслабить волокна ткани, а легкое нажатие сверху помогает разгладить складки. Этот метод особенно хорош для тяжелых тканей, таких как хлопок или лен.
Разложите мятую вещь на ровной поверхности. Смочите чистое полотенце (оно должно быть влажным, но не мокрым) и положите его на сморщенные участки одежды. Слегка надавите на полотенце или похлопайте по ткани. После этого повесьте одежду сушиться. Имейте в виду, что после использования этого метода ткань может потребовать немного времени для полного высыхания.
Фен можно использовать не только для сушки волос, но и для разглаживания одежды. Его тепло действует аналогично отпаривателю, ослабляя волокна ткани и помогая быстро избавиться от складок. Однако будьте осторожны с деликатными тканями, такими как шелк и кружево, чтобы не повредить материал.
Повесьте одежду на вешалку или разложите на ровной поверхности. Включите фен на максимальную температуру и держите его на расстоянии нескольких сантиметров от ткани. Перемещайте фен по сморщенным участкам до тех пор, пока складки не исчезнут. Если ткань деликатная, используйте более низкую температуру и регулярно проверяйте, чтобы не повредить материал.
Также будьте аккуратны с феном, он может перегореть или временно выключиться из-за плотного контакта с одеждой.
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