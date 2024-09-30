3 надежных способа отпарить одежду без утюга и отпаривателя

Эксперты издания Homes and Gardens рассказали, как освежить одежду с помощью доступных средств, которые найдутся в каждом доме. Эти методы особенно полезны, если у вас закончилось время или вы не хотите тратить деньги на покупку нового устройства. Кроме того, они могут выручить вас в поездке или в случае непредвиденных ситуаций.