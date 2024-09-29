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Posted 29 сентября, 09:42

Published 29 сентября, 09:42

Modified 29 сентября, 14:31

Updated 29 сентября, 14:31

Жара вместо мороза придёт в Башкирию

Жара вместо мороза придёт в Башкирию

29 сентября 2024, 09:42
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Синоптики дали удивительный прогноз для Уфы и Башкортостана на конец сентября и начало октября.

Убираем пуховики и достаем купальники. Если верить прогнозу синоптиков, то погода в Башкирии и Уфе в ближайшие дни будет больше напоминать жителям региона не осень, а то, что творилось в Республике Башкортостан летом 2024 года. Вместо пасмурной дождливой погоды Башкирию и Уфу ждет второе бабье лета, вместо первого снега — последние солнечные деньки.

Так, по прогнозу на конец сентября и начало октября, Уфу и Башкирию днем прогреет до +22°С. Причем такие высокие для осени температуры задержатся в Уфе и Башкирии надолго. Температура воздуха в течение рабочей недели днем будет колебаться в пределах +19°С…+22°С. Все дни, с понедельника по пятницу, обещают быть солнечными, но иногда может наблюдаться усиление ветра.

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