Жара вместо мороза придёт в Башкирию

Убираем пуховики и достаем купальники. Если верить прогнозу синоптиков, то погода в Башкирии и Уфе в ближайшие дни будет больше напоминать жителям региона не осень, а то, что творилось в Республике Башкортостан летом 2024 года. Вместо пасмурной дождливой погоды Башкирию и Уфу ждет второе бабье лета, вместо первого снега — последние солнечные деньки.



Так, по прогнозу на конец сентября и начало октября, Уфу и Башкирию днем прогреет до +22°С. Причем такие высокие для осени температуры задержатся в Уфе и Башкирии надолго. Температура воздуха в течение рабочей недели днем будет колебаться в пределах +19°С…+22°С. Все дни, с понедельника по пятницу, обещают быть солнечными, но иногда может наблюдаться усиление ветра.