В Башкирии насчитали более сотни долгожителей

Согласно данным службы, к январю 2024 года на территории региона аналитикам удалось насчитать 958,2 тысячи человек старше 60 лет. Из них 748,9 тысяч — пожилые люди младше 74 лет. Жителей Башкирии в возрасте 75-89 лет насчитали 193,6 тысяч. Рубеж в 89 лет перешли 15,7 тысяч человек, из них 140 достигли столетнего возраста.