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Posted 29 сентября, 04:45

Published 29 сентября, 04:45

Modified 29 сентября, 09:33

Updated 29 сентября, 09:33

В Башкирии насчитали более сотни долгожителей

В Башкирии насчитали более сотни долгожителей

29 сентября 2024, 04:45
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Башкортостанское управление Росстата поделилось исследованием ко Дню пожилых людей, результаты статистическое ведомство опубликовало на своих интернет-ресурсах в воскресенье, 29 сентября.

Согласно данным службы, к январю 2024 года на территории региона аналитикам удалось насчитать 958,2 тысячи человек старше 60 лет. Из них 748,9 тысяч — пожилые люди младше 74 лет. Жителей Башкирии в возрасте 75-89 лет насчитали 193,6 тысяч. Рубеж в 89 лет перешли 15,7 тысяч человек, из них 140 достигли столетнего возраста.

В Росстате также указали на повышение продолжительности жизни в Башкирии, которая по итогам 2023 года составила 73,17 года. Впрочем, показатель этот несколько ниже общероссийских — по всей стране люди в среднем живут 73,41 года.

Международный День пожилого человека провозгласила Генассамблея ООН в декабре 1990 года. Он был учреждён с целью привлечения внимания общественности к проблеме демографического старения населения, а также трудностям и потребностям пожилых людей.

Пенсии в Башкирии станут больше
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с 2025 года некоторые группы пенсионеров получат надбавку к обязательным выплатам. Её размер составит 1380₽ — эта сумма автоматически добавится в состав пенсии.

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