В Башкирии насчитали более сотни долгожителей

Posted 29 сентября, 04:45
Published 29 сентября, 04:45
Modified 29 сентября, 09:33
Updated 29 сентября, 09:33
Согласно данным службы, к январю 2024 года на территории региона аналитикам удалось насчитать 958,2 тысячи человек старше 60 лет. Из них 748,9 тысяч — пожилые люди младше 74 лет. Жителей Башкирии в возрасте 75-89 лет насчитали 193,6 тысяч. Рубеж в 89 лет перешли 15,7 тысяч человек, из них 140 достигли столетнего возраста.
В Росстате также указали на повышение продолжительности жизни в Башкирии, которая по итогам 2023 года составила 73,17 года. Впрочем, показатель этот несколько ниже общероссийских — по всей стране люди в среднем живут 73,41 года.
Международный День пожилого человека провозгласила Генассамблея ООН в декабре 1990 года. Он был учреждён с целью привлечения внимания общественности к проблеме демографического старения населения, а также трудностям и потребностям пожилых людей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с 2025 года некоторые группы пенсионеров получат надбавку к обязательным выплатам. Её размер составит 1380₽ — эта сумма автоматически добавится в состав пенсии.
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