Уфимский самолет подстерегли хулиганы

По данным анонимного ресурса, ЧП в воздухе произошло на борту «Аэробуса А-320» авиакомпании «Сибирь». Днем в субботу, 28 сентября, самолет без происшествий вылетел из аэропорта столичного «Домодедово». Приключения начались почти перед посадкой рейса SBI1141 в Уфе. В небе над Самарской областью самолет «Москва — Уфа» настигли хулиганы.