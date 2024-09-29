Уфимский самолет подстерегли хулиганы

Posted 29 сентября, 09:13
Published 29 сентября, 09:13
Modified 29 сентября, 09:17
Updated 29 сентября, 09:17
По данным анонимного ресурса, ЧП в воздухе произошло на борту «Аэробуса А-320» авиакомпании «Сибирь». Днем в субботу, 28 сентября, самолет без происшествий вылетел из аэропорта столичного «Домодедово». Приключения начались почти перед посадкой рейса SBI1141 в Уфе. В небе над Самарской областью самолет «Москва — Уфа» настигли хулиганы.
Капитан воздушного судна сообщил наземным службам, что пилотов пытались ослепить лазером. Сигналы бедствия и срочности КВС решил не подавать. Борт благополучно приземлился в аэропорте «Уфа» по расписанию.
Ранее неприятный инцидент случился с другим уфимским бортом. КВС получил по радиосвязи сообщение о взрыве самолета, если тот не покинет воздушное пространство России. Борт в это время летел над кавказскими регионами РФ.
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