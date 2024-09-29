Топ самых дорогих вакансий Уфы

Администрация Уфы представила еженедельный топ-список самых свежих и доходных вакансий в столице Башкирии. Всего, по данным городской администрации, в Уфе 27 844 вакансии. Некоторым работодателям остро нужны сотрудники. Иногда, почти по 400 человек. Рассказали в мэрии Уфы и о том, где больше всего платят.