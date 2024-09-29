Топ самых дорогих вакансий Уфы

Posted 29 сентября, 09:53
Published 29 сентября, 09:53
Modified 29 сентября, 10:20
Updated 29 сентября, 10:20
Администрация Уфы представила еженедельный топ-список самых свежих и доходных вакансий в столице Башкирии. Всего, по данным городской администрации, в Уфе 27 844 вакансии. Некоторым работодателям остро нужны сотрудники. Иногда, почти по 400 человек. Рассказали в мэрии Уфы и о том, где больше всего платят.
Так, самым привлекательным объявлением по поиску работы по версии мэрии, является позиция каменщика-облицовщика. Предприятие готово платить занятым на этой должности от ₽170 до ₽200 тысяч в месяц. Кроме того, инженеру по наладке и испытаниям в Уфе предлагают ₽180 тысяч.
В топ от городской администрации попали ещё три вакансии — электросварщик, машинист автокрана и водитель лесовоза. На всех этих должностях можно получать ежемесячно ₽150 тысяч.
Ранее Mkset рассказывал о том, при каких условиях в Башкирии можно просто так получать ежемесячно более ₽13 тысяч.
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