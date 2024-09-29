mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 09:53

Published 29 сентября, 09:53

Modified 29 сентября, 10:20

Updated 29 сентября, 10:20

В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽180 000

Топ самых дорогих вакансий Уфы

29 сентября 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽180 000

Власти башкирской столицы включились в поиск соискателей на вакансии городских работодателей, сообщает администрация Уфы в воскресенье, 29 сентября.

Администрация Уфы представила еженедельный топ-список самых свежих и доходных вакансий в столице Башкирии. Всего, по данным городской администрации, в Уфе 27 844 вакансии. Некоторым работодателям остро нужны сотрудники. Иногда, почти по 400 человек. Рассказали в мэрии Уфы и о том, где больше всего платят.

Так, самым привлекательным объявлением по поиску работы по версии мэрии, является позиция каменщика-облицовщика. Предприятие готово платить занятым на этой должности от ₽170 до ₽200 тысяч в месяц. Кроме того, инженеру по наладке и испытаниям в Уфе предлагают ₽180 тысяч.

В топ от городской администрации попали ещё три вакансии — электросварщик, машинист автокрана и водитель лесовоза. На всех этих должностях можно получать ежемесячно ₽150 тысяч.

Как просто так получать деньги в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, при каких условиях в Башкирии можно просто так получать ежемесячно более ₽13 тысяч.

Читайте также:
«Зачем работать, когда и так платят!»Жара придет вместо мороза придёт в БашкириюБани массово загорелись в Башкирии
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Зарплата#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Вакансии#Белебей#Мелеуз#Инженер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика