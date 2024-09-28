Японские ученые исследовали геоглифы в Перу с помощью ИИ

Портал newkhakasiya.online сообщает, что линии Наска представляют собой серию массивных надрезов на дне пустыни, которые изображают различные геометрические фигуры, животных или растений. Ученые интересуются данным явлением уже около сотни лет — с тех пор, как они были обнаружены. Лучше всего геоглифы видны с воздуха. Они стали одной из главных перуанских достопримечательностей.