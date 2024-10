Японские ученые исследовали геоглифы в Перу с помощью ИИ

Японские учёные опубликовали результаты работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они разъяснили, как можно использовать ИИ при археологических работах. Исследователи отмечают, что на обнаружение 430 рисунков в данном регионе ушло почти сто лет, в то время как искусственный интеллект смог найти ещё 303 геоглифа всего за шесть месяцев.