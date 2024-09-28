Японские ученые исследовали геоглифы в Перу с помощью ИИ

Posted 28 сентября, 09:42
Published 28 сентября, 09:42
Modified 28 сентября, 09:44
Updated 28 сентября, 09:44
Портал newkhakasiya.online сообщает, что линии Наска представляют собой серию массивных надрезов на дне пустыни, которые изображают различные геометрические фигуры, животных или растений. Ученые интересуются данным явлением уже около сотни лет — с тех пор, как они были обнаружены. Лучше всего геоглифы видны с воздуха. Они стали одной из главных перуанских достопримечательностей.
Масато Сакаи, археолог из Университета Ямагата, рассказал, что использование ИИ ускорило работу по созданию карты геоглифов и сделало её более точной. По его словам, традиционный метод при столь большой площади был бы намного медленнее, причем существовал риск пропустить некоторые рисунки.
Японские учёные опубликовали результаты работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они разъяснили, как можно использовать ИИ при археологических работах. Исследователи отмечают, что на обнаружение 430 рисунков в данном регионе ушло почти сто лет, в то время как искусственный интеллект смог найти ещё 303 геоглифа всего за шесть месяцев.
Лучше всего новая модель ИИ выделяет рисунки меньшего размера, которые трудно заметить невооруженным глазом. Однако есть среди новых фигур и гигантские геоглифы. Исследователи воспользовались ИИ для анализа данных, полученных во время воздушной съемки, чтобы понять, в каких районах находится больше геоглифов.
На сегодняшний день причина создания наземных рисунков остаётся загадкой для учёных. Ряд исследователей считает, что они имели религиозное или астрологическое значение.
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