В Уфе требуют дать отопление

Posted 28 сентября, 15:53
Published 28 сентября, 15:53
Modified 28 сентября, 16:31
Updated 28 сентября, 16:31
Напомним, включить отопление в Башкирии — как и по всей России — обещают согласно нормам законодательства: как только среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°C на протяжении пяти дней подряд. Впрочем, конкретных дат чиновники пока не называли. Так, по последним данным мэрии, сети теплоснабжения и центрального отопления в домах уже почти полностью заполнены водой (которую к тому же очистили с помощью химии). Отопление в домах и социальных учреждениях Уфы начнут включать не раньше начала октября. Соответственно, отопительный сезон в Уфе начнется в ближайшие недели.
Если верить неустойчивым предварительным прогнозам синоптиков, нужные показатели термометров Уфа и остальная Республика может встретить в первую половину октября. Так или иначе, в городских квартирах уже становится довольно холодно, особенно по ночам — учитывая многолетний опыт, в ответ на жалобы чиновники едва ли смогут предпринять что-либо, кроме как развести руки и дежурно повторить требования ЖКХ.
Так, несколько гневных комментариев оставили пользователи под безобидным постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева в его Telegram-канале. Утром субботы, 28 сентября, сити-менеджер пожелал подписчикам доброго утра, сопроводив пост фотографией с оперативного совещания.
— Я надеюсь, [на совещании] сейчас подписывается решение о начале отопительного сезона в Уфе!
— Было 4 суток подряд ниже 8 градусов. Посмотрите прогноз на следющую неделю: снег, минус 3! Вы когда ждать будете 8 тепла 5 дней подряд? Если сразу резкое похолодание и снег?
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