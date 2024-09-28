В Уфе требуют дать отопление

Напомним, включить отопление в Башкирии — как и по всей России — обещают согласно нормам законодательства: как только среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°C на протяжении пяти дней подряд. Впрочем, конкретных дат чиновники пока не называли. Так, по последним данным мэрии, сети теплоснабжения и центрального отопления в домах уже почти полностью заполнены водой (которую к тому же очистили с помощью химии). Отопление в домах и социальных учреждениях Уфы начнут включать не раньше начала октября. Соответственно, отопительный сезон в Уфе начнется в ближайшие недели.