Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы

Posted 28 сентября, 17:10
Published 28 сентября, 17:10
Modified 28 сентября, 18:23
Updated 28 сентября, 18:23
Происшествие, забравшее жизнь уфимца, случилось на Бирском тракте во второй половине дня. На автодороге произошло столкновение Volkswagen Polo и грузовика марки «Скания». По данным ГАИ, на встречную полосу выехала именно легковушка. В результате трагического инцидента водитель иномарки погиб на месте — ещё двоих пассажиров срочно увезли в больницу. Данные о возрасте жертвы ДТП и пострадавших ведомства не раскрывают.
По кадрам с места происшествия, которые опубликовали правоохранительные органы, можно судить, что «Поло» эксплуатировалось в качестве такси — на кузове заметны «заблюренные» наклейки той же цветовой палитры, которая отличает пользователей агрегатора компании «Яндекс».
Кто именно виноват в аварии — сейчас пытаются выяснить, на месте работают сотрудники оперативных ведомств. В прокуратуре Башкортостана сообщили, что надзорное ведомство инициировало проверку.
Ранее Mkset сообщал о смертельной аварии, случившейся под Мелеузом. На трассе также столкнулись фура и легковой автомобиль.
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