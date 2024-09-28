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Posted 28 сентября, 17:10

Published 28 сентября, 17:10

Modified 28 сентября, 18:23

Updated 28 сентября, 18:23

Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы

Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы

28 сентября 2024, 17:10
Фото: ГАИ РБ
Башкортостанская Госавтоинспекция в субботу, 28 сентября, отчиталась о ДТП с трагическим исходом.

Происшествие, забравшее жизнь уфимца, случилось на Бирском тракте во второй половине дня. На автодороге произошло столкновение Volkswagen Polo и грузовика марки «Скания». По данным ГАИ, на встречную полосу выехала именно легковушка. В результате трагического инцидента водитель иномарки погиб на месте — ещё двоих пассажиров срочно увезли в больницу. Данные о возрасте жертвы ДТП и пострадавших ведомства не раскрывают.

По кадрам с места происшествия, которые опубликовали правоохранительные органы, можно судить, что «Поло» эксплуатировалось в качестве такси — на кузове заметны «заблюренные» наклейки той же цветовой палитры, которая отличает пользователей агрегатора компании «Яндекс».

Кто именно виноват в аварии — сейчас пытаются выяснить, на месте работают сотрудники оперативных ведомств. В прокуратуре Башкортостана сообщили, что надзорное ведомство инициировало проверку.

Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о смертельной аварии, случившейся под Мелеузом. На трассе также столкнулись фура и легковой автомобиль.

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