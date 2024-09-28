Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы

Происшествие, забравшее жизнь уфимца, случилось на Бирском тракте во второй половине дня. На автодороге произошло столкновение Volkswagen Polo и грузовика марки «Скания». По данным ГАИ, на встречную полосу выехала именно легковушка. В результате трагического инцидента водитель иномарки погиб на месте — ещё двоих пассажиров срочно увезли в больницу. Данные о возрасте жертвы ДТП и пострадавших ведомства не раскрывают.