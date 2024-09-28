Россиянам предложили пройти онлайн-тест на главные критерии идеальной работы

Новый проект «Узнай свое место» от «Авито Работы» поможет людям, которые подбирают место работы, понять свои мотивирующие факторы в карьере и найти подходящие вакансии. Уже работающим людям тест поможет понять, что их не устраивает в работе в данный момент и как это изменить.

По данным опроса сервиса, проведенного в этом году, шесть из десяти жителей Уфы принимали участие в карьерных тестированиях или других подобных мероприятиях, связанных с трудоустройством. Как выяснилось, подавляющее большинство (86%) считают, что это помогает принять успешное решение при выборе профессии. Тестируемому предлагается выбрать желаемую профессию. Система учитывает информацию и предлагает интересные и реальные варианты. Кроме предложений, пользователь получает свой профессиональный профиль, который отражает его карьерные приоритеты и ценности, представленные в виде тегов с подробным описанием. Таким образом тест помогает соискателям лучше понять свои приоритеты при выборе работы. Чтобы привлечь к проекту больше внимания, сервис разыгрывает среди участников призы: фитнес-браслет, портативную колонку, планшет и другие устройства. Также все посетители сайта могут создать собственный «авитар» с подписью на тему их текущей карьерной ситуации: «Хочу в отпуск», «Ищу свое место», «Люблю свою работу».