Драка в больнице Башкирии попала на видео

Драку спровоцировал вопрос врача о том, нет ли у больного ВИЧ и гепатита — медработник обязан был узнать эту подробность, поскольку мужчина забрызгал его кровью. Пьяные «бойцы» интерес оппонента в белом халате сочли крайне некорректным и принялись избивать хирурга.