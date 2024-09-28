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Posted 28 сентября, 16:35

Published 28 сентября, 16:35

Modified 29 сентября, 14:52

Updated 29 сентября, 14:52

Драка в больнице Башкирии попала на видео

Драка в больнице Башкирии попала на видео

28 сентября 2024, 16:35
Фото: Telegram / Честный Репортаж
Сюжет
Башкирия
В Благовещенской больнице камеры видеонаблюдения зафиксировали мордобой с пьяной компанией, хирургом и росгвардейцами — кадры публикуют местные СМИ и Telegram-каналы.

Утверждается, что в медучреждение завалились трое нетрезвых мужчин. Один из участников бурного банкета умудрился в ходе пьянки сильно разбить себе голову — несмотря на откровенное хамство, врачи начали осматривать пациента.

Драку спровоцировал вопрос врача о том, нет ли у больного ВИЧ и гепатита — медработник обязан был узнать эту подробность, поскольку мужчина забрызгал его кровью. Пьяные «бойцы» интерес оппонента в белом халате сочли крайне некорректным и принялись избивать хирурга.

Усмирять дебоширов вскоре прибыли силовики. Всех зачинщиков конфликта задержали, с ними разбирается полиция.

UPD: инцидент подтвердили в пресс-службе Следственного комитета. По данным правоохранительного ведомства, проверку по инциденту на контроль поставил глава СК Бастрыкин.

Видео: Telegram / Честный Репортаж.
Первобытная битва произошла в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе трое мужчин пошли под суд за драку с «первобытными орудиями труда» — камнями и палками.

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