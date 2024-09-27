В ТПП РФ прошла презентация Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что инвестиции в экономику региона не только выросли в прошлом году, но и в текущем году демонстрируют еще более быстрые темпы роста. Промышленные и сельскохозяйственные показатели также превышают средние значения по стране.