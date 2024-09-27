В ТПП РФ прошла презентация Рязанской области

Posted 27 сентября, 16:34
Published 27 сентября, 16:34
Modified 27 сентября, 16:34
Updated 27 сентября, 16:34
Участники мероприятия отметили, что регион обладает значительными преимуществами для инвесторов: это развитая транспортная инфраструктура, мощный энергетический сектор и близость к Москве.
В области функционируют три автомагистрали и две железнодорожные линии, также протекает судоходная река Ока. Соседство с Московской областью открывает доступ к крупному рынку сбыта. Экономика региона диверсифицирована, наблюдается рост в промышленности и сельском хозяйстве, что, в свою очередь, привлекает инвестиции, подчеркнул глава ТПП России Сергей Катырин.
Катырин также отметил, что рязанская ТПП демонстрирует самые высокие темпы роста членской базы и оказываемых услуг среди всех регионов. Особое внимание он уделил проекту «Забота», в котором участвуют десятки тысяч человек, включая многодетные семьи и пожилых людей. Бизнес помогает им приобретать продукты и другие товары по сниженным ценам.
В Рязанской области внедряется собственный инвестиционный стандарт, благодаря которому сроки реализации ключевых этапов инвестиционных проектов сократились на 20–30%. Технические условия на подключение к электросетям в индустриальных парках выдаются за пять рабочих дней, участки под аренду предоставляются без торгов за 30 рабочих дней. Эти меры уже дали положительные результаты.
Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что инвестиции в экономику региона не только выросли в прошлом году, но и в текущем году демонстрируют еще более быстрые темпы роста. Промышленные и сельскохозяйственные показатели также превышают средние значения по стране.
Особое внимание на обсуждении уделили кадровому потенциалу региона. В области работают 13 высших учебных заведений и 29 учреждений среднего специального образования. Ежегодно выпускниками становятся около 12 тысяч студентов.
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