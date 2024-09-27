В конкурсе «Профессионал-2024» участвуют свыше 1,2 тысячи сотрудников ОМК

Директор по управлению персоналом группы ОМК Наталья Ямщикова отметила, что конкурс «Профессионал» — это не только соревнования, но и возможность выразить благодарность коллективам за их преданность, мастерство и стремление к самосовершенствованию в трудовой деятельности. Работники ОМК имеют большие перспективы для карьерного роста. Этот конкурс способствует раскрытию личного потенциала и успешному продвижению по карьерной лестнице. В этом году участники вновь продемонстрируют свои знания, будут улучшать навыки и станут достойным примером, которому хочется следовать.