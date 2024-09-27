В конкурсе «Профессионал-2024» участвуют свыше 1,2 тысячи сотрудников ОМК

Posted 27 сентября, 13:50
Published 27 сентября, 13:50
Modified 27 сентября, 13:53
Updated 27 сентября, 13:53
Уже сейчас участники проходят первые испытания, которые начались в сентябре. Среди конкурсантов — электромонтеры, металлурги, газорезчики, лаборанты химического анализа, технологи, дефектоскописты, операторы станков с программным управлением, крановщики и многие другие представители рабочих профессий, которые будут соревноваться в уровне своего мастерства.
В рамках конкурса предусмотрено 16 номинаций, в которых за призовые места будут бороться сотрудники всех предприятий ОМК — заводов из Альметьевска, Благовещенска, Белгорода, Выксы, Челябинска и Чусового, собственной ИТ-компании и сети вагоноремонтных депо по всей стране.
Самый молодой участник конкурса — 18-летний сотрудник, в то время как самый опытный — семидесятилетний специалист. В личном зачете наибольшей популярностью пользуется номинация «Лучший дефектоскопист», в которой участвуют свыше 360 конкурсантов. Среди командных номинаций самой популярной стало «Лучшее звено по грузоподъемным механизмам» — подано 114 заявок.
Отборочные испытания проходят на производственных площадках в регионах. После этого в октябре начнется второй этап конкурса. Его будут проводить на базе выксунского завода ОМК и в депо «ОМК Стального пути» в Муроме, Ельце и Кургане. В финал выйдут двести участников, профессионализм которых будут оценивать 80 членов экспертного жюри.
Директор по управлению персоналом группы ОМК Наталья Ямщикова отметила, что конкурс «Профессионал» — это не только соревнования, но и возможность выразить благодарность коллективам за их преданность, мастерство и стремление к самосовершенствованию в трудовой деятельности. Работники ОМК имеют большие перспективы для карьерного роста. Этот конкурс способствует раскрытию личного потенциала и успешному продвижению по карьерной лестнице. В этом году участники вновь продемонстрируют свои знания, будут улучшать навыки и станут достойным примером, которому хочется следовать.
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