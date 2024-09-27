Создатели катарского супераппа подвели промежуточные итоги своей работы

Posted 27 сентября, 12:38
Published 27 сентября, 12:38
Modified 27 сентября, 14:40
Updated 27 сентября, 14:40
В ответ на это организация представила подробный отчет о своей работе, а также дала комментарии по поводу наиболее сильных обвинений.
Некоторые СМИ называли Gem4me пирамидой или проектом-однодневкой. Однако компания создала собственный продукт, спрос на который достаточно высок. Речь идет о платформе Gem Space, имеющей порядка восьмидесяти официальных релизов. Все обновления появляются в самых крупных магазинах приложений. Это Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store, сообщают newsnn.ru.
Первая версия мобильного приложения вышла в 2016 году для пользователей из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Как рассказали в Gem4me, сегодня компания представляет собой международный холдинг, в который входят компании из США, Канады, Европы, а также Ближнего Востока и Маврикия. Компания работает на рынках Индии (17%), Алжира (8%), Пакистана (7%), Египта (4%), Индонезии (4%). Освоение российского и белорусского рынков в планы компании не входит, поскольку здесь высокая конкуренция. В Gem Space отметили, что в группе нет юридических лиц из России.
В СМИ также приводились факты, касающиеся лично членов совета директоров. Уточним, что критики обратили внимание на торговлю сталью, которой ранее занимался гражданин Швейцарии Бруно Хорн, а также на то, что гражданин США Майкл Джордан является владельцем Donesso — компании, продвигающей в США Market Space, один из продуктов холдинга. Все эти факты приводились для того, чтобы отвлечь внимание от реальных достижений компании, пишет gazeta.ru.
Что касается опубликованного судебного иска, в котором фигурировали имена членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова, то ни один из них не проходил в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовным статьям. Суд пришел к выводу, что дело, по сути, было сфабрикованным.
В настоящий момент Gem Space сосредоточилась на рынках развивающихся государств, поскольку видит в них не только большой коммерческий потенциал, но и возможность положительных сдвигов в социальном отношении. Также компания сосредоточилась на B2B-сегменте. Для этого был создан собственный суперапп Gem Space, развитием которого с 2023 года занимается отдельное подразделение компании Gem Soft.
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