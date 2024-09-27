Создатели катарского супераппа подвели промежуточные итоги своей работы

Первая версия мобильного приложения вышла в 2016 году для пользователей из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Как рассказали в Gem4me, сегодня компания представляет собой международный холдинг, в который входят компании из США, Канады, Европы, а также Ближнего Востока и Маврикия. Компания работает на рынках Индии (17%), Алжира (8%), Пакистана (7%), Египта (4%), Индонезии (4%). Освоение российского и белорусского рынков в планы компании не входит, поскольку здесь высокая конкуренция. В Gem Space отметили, что в группе нет юридических лиц из России.