Секреты хранения лука и чеснока на чердаке: как сберечь урожай до следующего сезона

Перед тем как уложить лук и чеснок на хранение, их необходимо хорошо просушить. Это можно сделать на открытом воздухе в тени или в помещении с хорошей вентиляцией. Оставьте овощи для сушки на несколько дней до недели, пока они полностью не высохнут.