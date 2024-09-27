Санатории Башкирии продадут за миллиард рублей

Posted 27 сентября, 06:25
Published 27 сентября, 06:25
Modified 27 сентября, 08:09
Updated 27 сентября, 08:09
В соответствии с обновлённым прогнозным планом приватизации на 2024–2026 годы, опубликованным на сайте Правительства Башкортостана, выставлены на продажу два знаменитых санатория — «Ассы» и «Танып».
Санаторий «Ассы» расположен в живописном Белорецком районе, на берегу реки Инзер. Здесь предлагают оздоровительные процедуры и экскурсии к минеральным источникам и сплавы по реке. Зимой гости могут покататься на лыжах благодаря близости горнолыжной базы.
Оценочная стоимость 100% доли в данном санатории составляет 506 миллионов рублей.
Санаторий «Танып» находится в Аскинском районе и славится своими бальнеотерапевтическими процедурами с использованием сероводородных источников. Это место привлекает пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и кожными недугами. В санатории более 200 различных процедур по 11 направлениям.
Оценочная стоимость его полного пакета составляет 470 миллионов рублей.
Помимо этого, власти Башкирии решили также выставить на продажу часть уставного капитала АО Агропромышленный комплекс «Алексеевский». Республика владеет 99% акций предприятия, из которых планируется продать 48%, что соответствует сумме около 708 тысяч рублей.
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