Путешествие по Уфе: Сбер подготовил необычный подарок для жителей и гостей столицы РБ

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У пассажиров популярного автобусного маршрута №110 в Уфе появилась возможность узнать много нового о городе. Во время поездки в автобусе включается аудиогид, который рассказывает интересные факты про башкирскую столицу. Проект «Маршрут.ПРО» создан и запущен Сбером к 450-летию Уфы.

Текст экскурсии читают известные жители города — Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров, мэр города Уфы Ратмир Мавлиев, управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов, блогер Раис Габитов, радио- и телеведущая Лилия Курамшина, радиоведущий Иван Броневой, спортивный комментатор Азамат Муратов. Фото: Сбер — Маршрут.Про — это еще один подарок Сбера жителям нашей любимой столицы,

который мы реализовали совместно с нашими партнерами — ГУП «Башавтотранс», Музеем истории города Уфы и администрацией города. Столица Башкирии интересна и многогранна, всегда можно узнать что-то новое и необычное о нашем городе. Именно поэтому мы решили запустить этот проект на одном из самых протяженных маршрутов. Автобус идет от АвтоВАЗа до аэропорта по главной улице города и историческому центру, а наш аудиогид превращает обычную поездку в увлекательное путешествие и помогает жителям и гостям столицы по-новому взглянуть на Уфу. Приглашаю вас вместе с нами отправиться по маршруту, чтобы узнать интересные факты из жизни нашего города, — отметил Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015