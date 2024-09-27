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Posted 27 сентября, 11:49

Published 27 сентября, 11:49

Modified 27 сентября, 11:51

Updated 27 сентября, 11:51

Путешествие по Уфе: Сбер подготовил необычный подарок для жителей и гостей столицы РБ

Путешествие по Уфе: Сбер подготовил необычный подарок для жителей и гостей столицы РБ

27 сентября 2024, 11:49
Фото: Сбер
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У пассажиров популярного автобусного маршрута №110 в Уфе появилась возможность узнать много нового о городе. Во время поездки в автобусе включается аудиогид, который рассказывает интересные факты про башкирскую столицу. Проект «Маршрут.ПРО» создан и запущен Сбером к 450-летию Уфы.

Текст экскурсии читают известные жители города — Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров, мэр города Уфы Ратмир Мавлиев, управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов, блогер Раис Габитов, радио- и телеведущая Лилия Курамшина, радиоведущий Иван Броневой, спортивный комментатор Азамат Муратов.

Фото: Сбер
— Маршрут.Про — это еще один подарок Сбера жителям нашей любимой столицы,
который мы реализовали совместно с нашими партнерами — ГУП «Башавтотранс», Музеем истории города Уфы и администрацией города. Столица Башкирии интересна и многогранна, всегда можно узнать что-то новое и необычное о нашем городе. Именно поэтому мы решили запустить этот проект на одном из самых протяженных маршрутов. Автобус идет от АвтоВАЗа до аэропорта по главной улице города и историческому центру, а наш аудиогид превращает обычную поездку в увлекательное путешествие и помогает жителям и гостям столицы по-новому взглянуть на Уфу. Приглашаю вас вместе с нами отправиться по маршруту, чтобы узнать интересные факты из жизни нашего города, — отметил Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

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#Андрей Королев#Новости#Уфа
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