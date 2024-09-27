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Posted 27 сентября, 14:12

Published 27 сентября, 14:12

Modified 28 сентября, 10:42

Updated 28 сентября, 10:42

Новый выходной могут ввести в Башкирии

Новый выходной могут ввести в Башкирии

27 сентября 2024, 14:12
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Новые законодательные инициативы обсудили в Стерлитамаке на выездном заседании Молодёжной общественной палаты — об этом отчитался у себя на личных ресурсах депутат башкортостанского парламента Рустем Ахмадинуров.

Подводя итоги совещания, парламентарий упомянул инициативу о введении нерабочего дня для одной из групп населения. Как написал народный избранник, в ходе заседания было предложено давать раз в месяц внеплановый выходной на работе для одного из родителей в многодетных семьях.

Кроме того, Ахмадинуров заявил, что ему импонирует законопроект об изменении приоритетов при заселении студентов в общежития — согласно инициативе, первыми места в них будут искать учащимся с семьями. Со своей стороны депутат пообещал поддержку обоим законопроектам.

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Ранее Mkset рассказывал о том, что известно о программе празднования Дня Республики в Башкирии. Напомним, отмечать торжественную дату в регионе будут 11 октября. Этот день будет объявлен в Башкирии нерабочим.

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